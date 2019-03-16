0553 313 94 23

"En yeni ve kaliteli spor tesisleri ülkemizde"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Ülkemizdeki spor tesislerini Avrupa ve dünyadakilerle karşılaştırdığımızda gerçekten en yeni ve en kaliteli tesisler ülkemizde. Bununla gurur duyuyoruz"- "31 Mart'ta, onların türlü oyunlarına rağmen, o kirli emelleri boşa çıkarmak için çok çalışmamız lazım. Çünkü, onlara karşı AK Parti'yi, belediyelerimizi ne kadar yüksek oranda seçersek dersimizi o kadar güçlü vermiş olacağız"- "Okullarımızda gençlik merkezleri açacağız. Onun çalışmasını sizlere müjdelemek istiyorum"

16 Mart 2019 Cumartesi 14:42
"En yeni ve kaliteli spor tesisleri ülkemizde"


KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizdeki spor tesislerini Avrupa ve dünyadakilerle karşılaştırdığımızda gerçekten en yeni ve en kaliteli tesisler ülkemizde. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında brifing aldı.

Daha sonra, Astronomi Parkı, Uzun Çarşı ve Kalehöyük'ün toplu açılışı dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kasapoğlu, belediyedeki görüşmede Kırşehir'e çok güzel hizmetler yapıldığını görmenin mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak Kırşehir'e her türlü desteği vereceklerini, Kırşehir Belediyespor'un bir üst lige çıkması noktasında da destek sağlayacaklarını, Bisiklet Projesi ile de kente katkı yapacaklarını belirtti.

Bu anlamlı açılışın Kırşehir'e hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü ve engin liderliği, vizyonu ile ülkemiz 2002'den bu yana pek çok açıdan devrim niteliğinde işlere imza attı. Ulaşımdan ekonomiye, sağlığa, eğitime, teknolojiye kadar pek çok alanda. Bizim alanımız olan gençliğimizle ilgili, sporla ilgili gerçekten devrim niteliğinde işlere imza attık, hamdolsun. Ülkemizdeki spor tesislerini Avrupa ve dünyadakilerle karşılaştırdığımızda gerçekten en yeni ve en kaliteli tesisler ülkemizde. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporun çok önemli olduğunu, bu alanda büyük projeler uyguladıklarını, gençlik merkezlerini de yaygınlaştırdıklarını dile getirerek, "Gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı zihni anlamda da destekleyecek projelerimiz var. Gençlik merkezlerimizi bu noktada daha yaygınlaştıracağız. Belediyemizle beraber. Okullarımızda gençlik merkezleri açacağız. Onun çalışmasını sizlere müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.


- "Sizlerle gurur duyuyoruz"


Seçim nedeniyle farklı şehirleri dolaştığını ve hepsinin pırıl pırıl olduğunu anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Doğu Anadolumuz gerek Güneydoğu Anadolumuz gerek batımız, güneyimiz, kuzeyimiz hamdolsun her yer pırıl pırıl. Yaşar Bahçeci kardeşimiz gibi diğer illerdeki başkanlarımızın ve merkezi hükümetimizin iradesi ve vizyonunun bunda önemli payı var. Bundan sonraki süreçte hizmet belediyeciliği anlayışımızı çok daha yukarılara taşıma niyetindeyiz. Bizim yaptıklarımız ve gerçekleştirdiklerimizin çok güzel olduğuna inanıyoruz. Ancak, milletimiz çok daha iyilerine layık olduğu için inşallah yaptıklarımız ancak yapacaklarımızın altyapısı olmuştur. İnşallah daha yüksek noktalara, şehirlerimize, beldelerimize yatırımlarımızı el birliği ile götüreceğiz."

Bakan Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İki haftalık bir süremiz var. Her seçim önemli. Çünkü, liderimiz, partimiz pek çok kirli odaklar için önemli bir tehdit. Yıkmaya, bu gücü kırmaya yönelik pek çok numara yaptılar bugüne kadar. Hamdolsun bu aziz millet, siz değerli Kırşehirliler bunlara hiçbir zaman prim vermediniz. Başımızı öne eğdirmediniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 31 Mart'ta, onların türlü oyunlarına rağmen, o kirli emelleri boşa çıkarmak için çok çalışmamız lazım. Çünkü, onlara karşı AK Parti'yi, belediyelerimizi ne kadar yüksek oranda seçersek dersimizi o kadar güçlü vermiş olacağız. Onlar da AK Partimize, Cumhur İttifakımıza ve belediyelerimize vereceğiniz güçlü destekle derslerini alacaklar."

Ziyaret ve açılış programlarına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:42
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Kırşehir
  3. Yaşar Bahçeci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilal Erdoğan, Gaziantep’te öğrencilerle buluştu
    1. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    2. Bursa Tarım Aş.’de imzalar atıldı
    3. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    4. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    5. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    6. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    7. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    8. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    9. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    10. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    11. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    12. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    13. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    14. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    15. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    16. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    17. FIBA Dünya Kupası'nda kuralar çekildi
    18. Hindistan'a ait İHA düşürüldü
    19. Büyük küçük herkesin sorunu; Akne
    20. Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı,..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler