"En yeni ve kaliteli spor tesisleri ülkemizde"





KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizdeki spor tesislerini Avrupa ve dünyadakilerle karşılaştırdığımızda gerçekten en yeni ve en kaliteli tesisler ülkemizde. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci'yi ziyaret ederek, çalışmaları hakkında brifing aldı.

Daha sonra, Astronomi Parkı, Uzun Çarşı ve Kalehöyük'ün toplu açılışı dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kasapoğlu, belediyedeki görüşmede Kırşehir'e çok güzel hizmetler yapıldığını görmenin mutluluğunu duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Bakanlık olarak Kırşehir'e her türlü desteği vereceklerini, Kırşehir Belediyespor'un bir üst lige çıkması noktasında da destek sağlayacaklarını, Bisiklet Projesi ile de kente katkı yapacaklarını belirtti.

Bu anlamlı açılışın Kırşehir'e hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü ve engin liderliği, vizyonu ile ülkemiz 2002'den bu yana pek çok açıdan devrim niteliğinde işlere imza attı. Ulaşımdan ekonomiye, sağlığa, eğitime, teknolojiye kadar pek çok alanda. Bizim alanımız olan gençliğimizle ilgili, sporla ilgili gerçekten devrim niteliğinde işlere imza attık, hamdolsun. Ülkemizdeki spor tesislerini Avrupa ve dünyadakilerle karşılaştırdığımızda gerçekten en yeni ve en kaliteli tesisler ülkemizde. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporun çok önemli olduğunu, bu alanda büyük projeler uyguladıklarını, gençlik merkezlerini de yaygınlaştırdıklarını dile getirerek, "Gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı zihni anlamda da destekleyecek projelerimiz var. Gençlik merkezlerimizi bu noktada daha yaygınlaştıracağız. Belediyemizle beraber. Okullarımızda gençlik merkezleri açacağız. Onun çalışmasını sizlere müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.







- "Sizlerle gurur duyuyoruz"





Seçim nedeniyle farklı şehirleri dolaştığını ve hepsinin pırıl pırıl olduğunu anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek Doğu Anadolumuz gerek Güneydoğu Anadolumuz gerek batımız, güneyimiz, kuzeyimiz hamdolsun her yer pırıl pırıl. Yaşar Bahçeci kardeşimiz gibi diğer illerdeki başkanlarımızın ve merkezi hükümetimizin iradesi ve vizyonunun bunda önemli payı var. Bundan sonraki süreçte hizmet belediyeciliği anlayışımızı çok daha yukarılara taşıma niyetindeyiz. Bizim yaptıklarımız ve gerçekleştirdiklerimizin çok güzel olduğuna inanıyoruz. Ancak, milletimiz çok daha iyilerine layık olduğu için inşallah yaptıklarımız ancak yapacaklarımızın altyapısı olmuştur. İnşallah daha yüksek noktalara, şehirlerimize, beldelerimize yatırımlarımızı el birliği ile götüreceğiz."

Bakan Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İki haftalık bir süremiz var. Her seçim önemli. Çünkü, liderimiz, partimiz pek çok kirli odaklar için önemli bir tehdit. Yıkmaya, bu gücü kırmaya yönelik pek çok numara yaptılar bugüne kadar. Hamdolsun bu aziz millet, siz değerli Kırşehirliler bunlara hiçbir zaman prim vermediniz. Başımızı öne eğdirmediniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 31 Mart'ta, onların türlü oyunlarına rağmen, o kirli emelleri boşa çıkarmak için çok çalışmamız lazım. Çünkü, onlara karşı AK Parti'yi, belediyelerimizi ne kadar yüksek oranda seçersek dersimizi o kadar güçlü vermiş olacağız. Onlar da AK Partimize, Cumhur İttifakımıza ve belediyelerimize vereceğiniz güçlü destekle derslerini alacaklar."

Ziyaret ve açılış programlarına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da katıldı.