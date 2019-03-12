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En yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Kırşehir’de ‘Buram Buram Çanakkale’ adlı sergiye katıldı

110 yaşında vefat eden en yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, Kırşehir’de kendi fotoğraflarından oluşan Çanakkale adlı sergiye katıldı.

12 Mart 2019 Salı 17:07
En yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Kırşehir’de ‘Buram Buram Çanakkale’ adlı sergiye katıldı

110 yaşında vefat eden en yaşlı Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, Kırşehir’de kendi fotoğraflarından oluşan Çanakkale adlı sergiye katıldı.



Ahi Külliyesinde açılan sergide konuşan ve Çanakkale’de kullanılan malzemelerin görsellerinin yer aldığı sergide konuşan merhum Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Kaçmaz,babasının Mustafa Kemal’in askeri olduğunu 110 yaşında vefat eden son Çanakkale gazisi olduğunu söyledi.



Dünya Barış Elçisi olarak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Kaçmaz, “Babam annesinin söylemlerini gönlünde hissetmişti. Çanakkale Baba ile oğul’un birlikte savaştığı yer.Koçların kınalarla süslenerek gittiği Çanakkale’de her asker şehit olmak istedi. Bizlerde onların oğulları ve torunlarıyız. Bugün düşman PKK, Fettullah, Cahillik. Bizler birlik beraberlik oldukça bu yurdun bir karış toprağı geçilmez ve bölünmez.”dedi.



Vatan toprağının her karışının temiz kanlarla süslendiğini ifade eden Kaçmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Bayrak hepimizin namusu ve şerefidir. Herkes barış ve dostluk için yaşasın. Avustralya’ya gittim. Orada da büyük bir sevgi saygı gördüm. Dakikalarca fotoğraf çektirmek için sırada beklediler. Çanakkale anlatılmaz.Çanakkale’yi kazandıran ruha sahip olmak gerekir. Rahmetli babam savaşları yaşar gibi anlatırdı.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:07
  1. sergi
  2. fotoğraf

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