En yakın adamıydı! Şok ifadeler

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin ABD yönetimi yetkilileriyle görüşmelerde Başkan Donald Trump'dan defalarca "aptal" diye bahsettiği, kendisi olmasa "felaket yaşanacağını" savunduğu bildirildi.

NBC News kanalı, Beyaz Saray'da hala görev yapan veya Trump döneminin başında görev yapmış sekiz yetkiliye dayandırdığı haberinde, John Kelly'nin "kendisini kurtarıcı gibi sunup Başkan'a hakaret eden yorumlarıyla çevresindekilerin moralini bozduğunu" iddia etti.

Bu yetkililerden dördü, Kelly'nin Trump için "aptal" kelimesini çok defa kullandığını duyduklarını belirttiler. Bir yetkili Kelly için, "İnanamayacağınız şeyler söylüyor. Ağzından çıkan sözleri duyunca 'Bunu söylememelisin' diye düşünüyor insan" ifadesini kullandı.

Kelly ise ABD'de gündemi değiştiren NBC haberindeki iddiaları "tam bir saçmalık" diye niteledi. Kelly, "Başkan ile herkesten fazla vakit geçiren benim. Çok samimi ve güçlü bir ilişkimiz var. O benim nerede durduğumu bilir, bu haberin tam bir saçmalık olduğunu ikimiz de biliyoruz" dedi.

NBC News, Kelly'nin Trump'ın arkasından sarf ettiği bazı ifadelerden Başkan'ın da haberdar olduğunu belirterek Beyaz Saray Genel Sekreteri'nin yakında görevden alınabileceğini öne sürdü.

Rex Tillerson'ın kapalı kapılar ardından kendisinden "moron" diye bahsettiğini öğrenen Trump, kısa süre sonra onu dışişleri bakanlığı görevinden almıştı.

Dokuz ay önce göreve getirilen ve Trump'ın ikinci Beyaz Saray Genel Sekreteri olan Kelly ise emekli bir tümgeneral disipliniyle işe koyulmuş, yönetimde yaşanan kaosu ortadan kaldırmaya girişmişti.

Son dönemde kadınlarla ilgili sözleri nedeniyle de tepki çeken Kelly'nin, göreve getirilişinin birinci yıldönümü olan temmuzda Beyaz Saray'dan ayrılabileceği belirtiliyor.