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En uzun gecede eller tetikte

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güveni sağlayan güvenlik güçleri, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da elleri tetikte nöbet tutuyor- Uzman Çavuş Adem Akman:- "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. En uzun gecede en uzun nöbeti tutmak için ellerimiz tetikte bekliyoruz. Halkımızın için rahat olsun"

21 Aralık 2018 Cuma 22:04
En uzun gecede eller tetikte

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla bölgede huzur ve güveni sağlayan güvenlik güçleri, yılın en uzun gecesinde de halkın huzuru için görevini sürdürüyor.

Van'da güvenliğin sağlanması, halkın huzur içinde yaşamını sürdürmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını başarıyla sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında görev yapıyor.

Güvenlik güçleri kent merkezi, kırsal alanlar ve binlerce metre yüksekteki üs bölgelerinde sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra kritik bölgelerde devriye gezerek teröristlere, kaçakçılara ve suç örgütlerine geçit vermiyor.

Her koşula uygun kıyafet ve teçhizatlarıyla ağır kış şartlarında da terör örgütüne darbe indiren güvenlik güçleri, operasyonlarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta da elleri tetikte nöbet tutuyor.

Uzman Çavuş Adem Akman, AA muhabirine, jandarma olarak her koşulda görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. En uzun gecede en uzun nöbeti tutmak için ellerimiz tetikte bekliyoruz. Halkımızın için rahat olsun." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:04
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