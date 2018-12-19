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En uzun gecede "arabalı sinema" etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirecek

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:38
En uzun gecede "arabalı sinema" etkinliği

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştireceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 21 Aralık Cuma günü akşamında İnciraltı'nda kurulacak dev perdede, Yılmaz Erdoğan'ın "Kelebeğin Rüyası" adlı filminin gösterileceği belirtildi.

Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile arabalarda rahatlıkla dinlenebilecek. Etkinlikte izleyicilere patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram edilecek.

Sinemaseverlerin araçlarından inmeden sinema keyfi yaşayacağı etkinlikte, filmin gösterimi saat 21.00'de yapılacak.

Toplam 120 otomobil ile sınırlı olacak etkinliğe katılmak için internet üzerinden yapılan kayıtlar ise kısa süre içinde doldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:38
  1. Arabalı Sinema
  2. en uzun gece
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi

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