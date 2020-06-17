En uygun fiyatlı olanları araştırdık

Fiyatlar makul

Mayıs ayında satılan 50 bin 936 konutun 34 bin 76’sı ikinci eldi. Yıllık bazda yüzde 37.7 azalan ikinci el satışlarında İstanbul 5 bin 94’le başı çekti. Bu ilimizi 3 bin 728’le Ankara, 2 bin 100’le İzmir takip etti. Oturum için 2+1, yatırım için ise 1+1 konutlar tercih edildi. Şu sıralar fiyatlar uygun. 3+1 daireler 700 bin liradan, 2+1 daireler 500 bin liradan, 1+1 daireler ise 250 bin liradan alıcı buluyor.

Piyasa canlanıyor

Konut gibi otomotivde de ikinci el piyasası hareketli. Otomotiv devleri tarafından Covid-19’un yayılımını önlemek amacıyla üretime ara verilmesi 2016, 2017, 2018 ve 2019 model otomobil ile ticari taşıtlara rağbeti arttırdı. İlk 5 ayda 3 milyonu aşkın ikinci el taşıt satıldı. Sene sonunda bu rakamın 8 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari taşıt satışı 176 bin 20 adet olarak kayıtlara geçti. Bunların 139 bin 494’ü (yüzde 79) binek, 36 bin 526’sı (yüzde 21) ise hafif ticariydi. Satışlar geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38 arttı. Fiyatlar marka ve modele göre şekilleniyor, 30 bin liradan başlıyor.

Yaz için umutluyuz

Dolar kurunun 6.86 TL seviyesine çekilmesi, fiyatların bir miktar gerilemesi de ikinci el otomobil piyasasına ivme kattı. İlerisi için umutlu olan otomotiv firmalarının yetkilileri, yaz döneminde otomobil talebinde patlama yaşanacağını ifade ediyorlar. Sıfır otomobillerin satışa sunulduğunu kaydeden aynı yetkililer, “İkinci el fiyatlarında ibre aşağı döndü, dönüyor” diyorlar.

Elektronik ürünler ucuz

İkinci el elektronik ürünler de ucuz olup gençlerin ilgi odağı konumundalar. Nitekim Iphone 7 Plus 3 bin liradan, Samsung Galaxy Note 8 N950 2 bin 200 liradan, Xiaomi Mi5 450 liradan fiyatlanıyor. Ayrıca e-ticaret platformlarınca tablet ve notebookta da indirim uygulanıyor. Fiyatlar 500 liradan başlıyor, 3 bin liraya varıyor.