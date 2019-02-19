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En ucuz tanzim satış mağazası Adana’da açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi yurt genelinde uygulanan enflasyonla topyekun mücadele programı kapsamında, halka ucuz meyve ve sebze ulaştırmak için tanzim satış mağazası açtı.

19 Şubat 2019 Salı 16:47
En ucuz tanzim satış mağazası Adana’da açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi yurt genelinde uygulanan enflasyonla topyekun mücadele programı kapsamında, halka ucuz meyve ve sebze ulaştırmak için tanzim satış mağazası açtı.


Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi, itfaiye istasyonu bitişiğindeki biberciler pazarında açılan tanzim satış mağazasında fiyatlar pazara oranla daha düşük tutuldu. Patates, soğan, ıspanak ve domates 2 liradan, salatalık 3, yeşil biber 4, limon ve portakal 1, patlıcan 4 buçuk liradan satılıyor.


Ucuz meyve ve sebzeye ulaşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Tanzim satış mağazasının açılışını gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar, "Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine, bunu bir emir olarak telakki eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Yeni Adana İmar Ltd. Şti.’ne bir talimat verdi, bu talimat doğrultusunda el birliğiyle bu organizasyonu bir gecede kurduk. Türkiye’de en ucuz meyve ve sebzeyi satan biziz. Bu mağazaların sayısını arttıracağız. Büyük ilçelerimiz olan Kozan ve Ceyhan’da da tanzim satış mağazaları kuracağız" dedi.


Tanzim satışları ürün başına 3 kilo sınırlamasıyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:47
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