En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?

Kurban fiyatları, kurban fiyatları ne kadar, kurban fiyatları belli oldu mu?, Diyanet kurban fiyatları 2018, kurban fiyatları il il belli oldu mu?, En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?, En düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? Soruları merak konusu olurken, 2018 Kurban Bayramı’na yaklaştığımız şu günlerde son dakika olarak kurban fiyatları belli oldu. İşte kurban 2018 fiyatları…

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Vatandaşlar kurbanlıklarını daha şimdiden araştırır oldu. Kurban kesecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyordu. Vatandaşların bu merakı giderildi. 2018 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban fiyatları belli oldu. Buna göre, küçükbaş ve büyükbaş 2018 kurbanlık fiyatları küçükbaş hayvanın kurbanlık fiyatı ortalama 1,000 TL olurken büyükbaşın kurbanın fiyatı ortalama 7000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Uzmanlar 2018 kurbanlık fiyatlarındaki bu artan döviz kuru nedeniyle maliyeti yükselen yem ve yakıt fiyatlarının olduğunu dile getirmekte.