0553 313 94 23

En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle fenomen oldu

İzmir Narlıdere’deki bir benzin istasyonunda bakılan Linda isimli köpek, araçlar oto yıkama bölümüne girdiğinde dev fırçalar eşliğinde yıkanıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:59
En temiz köpek, yıkanma yöntemiyle fenomen oldu

İzmir Narlıdere’deki bir benzin istasyonunda bakılan Linda isimli köpek, araçlar oto yıkama bölümüne girdiğinde dev fırçalar eşliğinde yıkanıyor. Linda’nın özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla günde 15 defa yıkandığını belirten benzinlik çalışanları, köpeği görmek için aracını yıkatmaya gelen müşterilerin olduğunu söyledi.



5 yaşındaki Linda isimli köpek, yaklaşık 4 yıldır İzmir Narlıdere’de bulunan bir benzin istasyonundaki çalışanlar tarafından bakılıyor. Linda, 2 yıldır da oto yıkama bölümündeki fırçalar aracılığıyla yıkanıyor. Özellikle yaz aylarında sık sık yıkanan Linda, çevresinde “en titiz köpek” olarak tanınıyor. Benzinlik çalışanları, Linda’nın sevimli hallerini görmek için gelen müşterilerin olduğunu belirtti. Linda, yıkanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle de fenomen oldu. Çok sayıda kişi, Linda’nın görüntülerini paylaştı.



"Serinleme amaçlı yıkanıyor"


Benzinlik çalışanlarından Mustafa Bingöl, “Linda araçlar geldiğinde yıkanıyor. Özellikle onun için gelen müşteriler var. Kameraya çekip internete yüklüyorlar. Hatta yurt dışından izne gelip Linda’nın videolarını çekerek oradaki çevresine yollayanlar var. Yaz aylarında sıcaktan bunaldığı için günde 10-15 kere yıkanıyor. Kışın da günde 3-5 kez yıkanıyor. Bu onun için eğlenceden ziyade serinleme amaçlı bir durum. Aynı zamanda en temiz köpeklerden biri. Linda’yı biz besliyoruz. Bakımını üstleniyoruz. Hayvanı sevdikçe o da size ilgi gösteriyor. Birbirimize alıştık. O da burayı sahiplendi" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursalı karateciler başarıya doymuyor
    1. Bursalı karateciler başarıya doymuyor
    2. DTSO IKBY’li vatandaşları karanfille..
    3. Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme..
    4. Koruk suyu şifa kaynağı
    5. Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem..
    6. Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi..
    7. Çocukları gözlerinin önünde eriyor
    8. Sağlık turizmine Anka’dan büyük destek
    9. Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    10. Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde..
    11. Kınalıada’da Bursa rüzgârı
    12. Çayırova’da kurban satış yerleri için..
    13. Başkan Büyükakın, Çayırova esnafını..
    14. (Özel) Tuvalette yaşayan adam sıcak..
    15. Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli..
    16. Yalova için uzmanından önemli deprem..
    17. Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev..
    18. Demir İpek Yolu, ticarete ivme katacak
    19. Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli..
    20. Kars’ta yavru kerkenez yetkililere..
    21. "Çingene Kızı" ABD için hazırlanıyor
    22. İşte o dev rakam! Aziz Yıldırım aldı,..
    23. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı
    24. Fekir Real Betis'te
    25. Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen..
    26. Taksiciyle, yolcunun bıçaklı kavgası..
    27. Erciyes'te "FESTA 2200 Bisiklet..
    28. Gurs Vadisinin sokaklarından lağım..
    29. Çizgi film kahramanları mozaik sanatı..
    30. Erdemli Belediyesi’nden basketbol kursu
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar