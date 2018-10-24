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En son Türkiye ile yakınlaşmıştı... Cuntacı Sisi’nin hedefinde o ülke var!

Yarın gerçekleşecek Sisi-Beşir görüşmesinin akabinde 11 Mısırlı bakan da Sudanlı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacaklar. Ancak görüşmelerin en önemli maddesi Kızıldeniz’deki Türk hakimiyeti...

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:41
En son Türkiye ile yakınlaşmıştı... Cuntacı Sisi’nin hedefinde o ülke var!

 yeniakit.com.tr 

Son olarak Kızıldeniz’deki Sevakin adasını Türkiye’ye kiralamasıyla Mısır’ın tepkisini çeken Sudan, yeniden Mısır’ın markajına girdi. Bir süredir Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi yönetiminin hedefinde olan Sudan ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden canlanması bekleniyor.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın Sudan’ın başkenti Hartum’da görüşecekler. Al-Araby al-jadeed’in haberine göre; Sisi-Beşir görüşmesinin akabinde 11 Mısırlı bakan da Sudanlı mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacaklar. Görüşmelerde sağlık ve ziraat alanlarında ikili anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Yine Kızıldeniz'i konuşacaklar

Ancak kaynaklara göre; görüşmenin en önemli maddesi Kızıldeniz’deki Türk hakimiyeti konusu olacak.

Bölgedeki Sevakin adasını da kiralayarak gücünü pekiştiren Türkiye’ye karşılık oluşturulan eksende yer alan Mısır, Cibuti, Suudi Arabistan ve BAE’nin Cemal Kaşıkçı hadisesi sonrası geri çekilme manevrası yapabileceği konuşuluyor.

 

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:41
  1. Sevakin Adası
  2. Kızıldeniz
  3. Mısır
  4. Sudan
  5. Ömer el-Beşir
  6. Sisi

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