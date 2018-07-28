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En son İstanbul'da tespit edilmişlerdi! Çete çökertildi

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı birimleri ile düzenlediği ortak operasyonla soygun için ülkeye gelen uluslararası banka soygunu çetesi üyelerini yakaladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:01
En son İstanbul'da tespit edilmişlerdi! Çete çökertildi

Ukrayna asıllı çeşitli ülke vatandaşlarından oluşan ve ABD vatandaşı 43 yaşındaki Aleks Stavko'nun yönettiği çete, Taşkent'teki bankalardan birindeki kiralık kasaları soyma hazırlığı yaparken yakalandı.

2015-2018 yıllarında Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova ve Makedonya'da toplam 3.5 milyon dolarlık banka soygunu gerçekleştirmelerine rağmen yakalanamayan çetenin, Makedonya'da yapılan son eylemden sonra, İstanbul'da buluşarak, yeni hedef olarak Özbek bankasını seçtikleri belli oldu.

Taşkent'teki bankalardan birinde bir kasa kiralayan çetenin bir üyesi Vyacheslev Şermet, kendi kasasını kontrol etme bahanesiyle birkaç gün içerisinde 18 kere kasa merkezine giderek, 140 dijital kasanın anahtarını videoya çekti.

Taşkent'te bir otele yerleşen Aleks Stavko, BDT ülkelerinde banka soygunu suçuyla birkaç kere yargılanan Oleg Dubrovskiy adındaki diğer bir çete üyesi ile soygun planlamasını yaptıktan sonra ülkeden ayrıldı.

Çetenin bir başka üyesi, kasa uzmanı Vladislav Buts ise Taşkent'e gelerek Kırgızistan'dan soygun için özel getirdikleri aletle 18 kasanın anahtarını yaptı.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan operasyonda Vladislav Buts ve Vyacheslev Şermet yakalandı. Soygun çetesinin diğer üyelerini yakalamak için operasyonlar sürüyor

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:01
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