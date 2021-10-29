  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?
Medya

En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?

En Son Haber, 29 Ekim anma programında Anıtkabir'e alınmadığı iddia edilen bazı gazetecilere destek vererek, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullandı. Bu haberin hemen yanındaki bir başka haberde "Anıtkabir" yazmak yerine "Anıktabir" yazan En Son Haber, Akit TV, basit maddi bir KJ hatası sebebi ile linç edilirken sessizliğe gömülmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:43:00 - 2021-10-29 21:53:48
En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?

 Yeniakit.com.tr 

Bazı muhabirlerin Anıtkabir'deki 29 Ekim anma programına alınmadığı iddiasını manşetine taşıyan En Son Haber, yalan haberden bir türlü vazgeçmeyen sol medyaya destek olmak için, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullandı. En Son Haber, FOX TV'nin AK Parti sebebi ile izlendiğini öne sürerek, "Kendi elinizle en çok izlenen kanal yaptınız" ifadelerini kullandı.

En Son Haber, solculara "şirinlik" yapmak için, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullanırken, ilgili haberin hemen yanındaki sütunda yer alan bir başka haberde ise "Anıtkabir" yazacağına, "Anıktabir" yazdı.

İkiyüzlü tutum!

"Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını atıp solculara göz kırpan En Son Haber, 10 Kasım'da Akit TV, haber KJ'sinde yapılan basit bir maddi hata sebebi ile bugün destekledikleri sol medya tarafından linç edilirken sessizliğe gömülmüş, RTÜK tarafından Akit TV'ye kesilen cezayı da keyifle haberleştirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı
Medya

İngiliz Economist’ten bomba Erdoğan itirafı

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye çalışırken bile övmek zorunda kaldı. İngiliz dergi, ..
Lukaşenko'dan olay Türkiye ve Erdoğan sözleri! 2023 yılında...
Dünya

Lukaşenko'dan olay Türkiye ve Erdoğan sözleri! 2023 yılında...

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu ve 2023 yılında Erdoğan liderliğinde belirlenen tüm amaçlarda yeni baş..
İslam Memiş tarih ve fiyat vererek uyardı!
Ekonomi

İslam Memiş tarih ve fiyat vererek uyardı!

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu! "Dolar nereye gram altın oraya" diyen İslam Mem..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay