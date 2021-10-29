En Son Haber'in "Anıtkabir" ikiyüzlülüğü! Akit TV linç edilirken neredeydiniz?

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Bazı muhabirlerin Anıtkabir'deki 29 Ekim anma programına alınmadığı iddiasını manşetine taşıyan En Son Haber, yalan haberden bir türlü vazgeçmeyen sol medyaya destek olmak için, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullandı. En Son Haber, FOX TV'nin AK Parti sebebi ile izlendiğini öne sürerek, "Kendi elinizle en çok izlenen kanal yaptınız" ifadelerini kullandı.

En Son Haber, solculara "şirinlik" yapmak için, "Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını kullanırken, ilgili haberin hemen yanındaki sütunda yer alan bir başka haberde ise "Anıtkabir" yazacağına, "Anıktabir" yazdı.

İkiyüzlü tutum!

"Yanlışa yanlış diyebilmek" başlığını atıp solculara göz kırpan En Son Haber, 10 Kasım'da Akit TV, haber KJ'sinde yapılan basit bir maddi hata sebebi ile bugün destekledikleri sol medya tarafından linç edilirken sessizliğe gömülmüş, RTÜK tarafından Akit TV'ye kesilen cezayı da keyifle haberleştirmişti.