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En son 15 Temmuz'da görülmüştü! Türkmenistan devlet başkanı öldü iddiası

Günlerdir kameralara görüntü vermeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un hayatını kaybettiği iddia edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
En son 15 Temmuz'da görülmüştü! Türkmenistan devlet başkanı öldü iddiası

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Euronews'e, daha önce böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olduğunu söylediği Gurbanguli Berdimuhammedov'un aynı hastalıktan ölmüş olabileceğini aktardı.

Yapılan açıklamalar kafaları iyice karıştırdı

Türkmenistan'in Rusya Büyükelçiliği'nden Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Berdimuhamedov'un öldüğü haberi yalanlanmıştı ancak devlet başkanının 15 Temmuz'dan bu yana nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

En son 15 Temmuz'da kameralar karşısına çıkan Berdimuhamedov, torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu.

Türkmen lidere yakınlığı ile bilinen bazı iş adamları da çeşitli Rus medyasına Türkmen liderin öldüğü yolunda iddialar paylaştı.

Daha önce de aynı haberler çıkmış, Türkmenbaşı'nın öldüğü doğrulanmıştı

Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov'un 2006'da haftalar öncesinden iddia olarak ortaya atılan ölüm haberi önce yalanlamış ardından resmi açıklama ile doğrulanmıştı.

Benzer süreç özbekistan'da da yaşanmıştı

Türkmenistan'in komşu ülkelerinden Özbekistan'da da eski devlet başkanı İslam Kerimov'un 2016 yılındaki ölümü önceden iddia olarak ortaya atılmış, Kerimov'un ölümü haftalar sonra açıklanmıştı.

Freedom House adlı düşünce kuruluşunun geçen yılki raporuna göre Türkmenistan siyasi ve sivil özgürlükler alanında dünyanın en "en kötü" ülkeleri arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
  1. Euronews
  2. Gurbanguli Berdimuhammedov

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