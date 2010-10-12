'En sevdiğimi Allah için feda ettim’

Allah için verilen her canın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Amine Selame, “Biz en sevdiklerimizi, en kıymetlilerimizi Allah için feda etmedikçe Allah’ın rızasını nasıl bekleriz” diyerek fedakârlığın zirve noktasını şahsında somutlaştırdı. İslam’da kadın ve erkeğin mücadele ve hizmette eşit noktada olduğunu vurgulayan Selame, “Allah için dışarıda mücadele eden erkeklerin en büyük destekçisi evdeki kadınlardır. Dışarıdaki cihadın başarılı olması için evdeki cihadın öncelikle başarılı olması lazım” dedi. İsrail'in yenilmezliğine son veren komutan olarak tanınan Şehid İmad Muğniye’nin ailesinden, Akit’e anlamlı mesajlar... Terörist İsrail’in arabasına bomba koyarak şehit ettiği Hizbullah komutanı İmad Muğniye’nin ailesi ilk kez konuştu. Beyrut’taki evlerinde muhabirimize konuşan Muğniye ailesi, İmad ile beraber üç evlatlarını Allah’a kurban verdiklerini, “Müslümanların Allah’ın rızası için en kıymetli varlıklarını feda etmedikçe Allah rızasını kazanamayacaklarını” söylediler. Hizbullah’ın direniş komutanı ve büyük zaferlerin mimarı Şehid İmad’ın annesi Amine Selame, Siyonist saldırılarda aynı zamanda diğer iki oğlu Cihad ve Fuad’ı Allah’a kurban sunan bir anne... “Üç oğlum ve iki kızım var. Her üç oğlum da şehit oldu” diyen Amine Selame, “Hacı İmad’ın 7 çocuğu vardı. Fuad’ın da iki kızı bir oğlu vardı. Cihad ise daha evlenmeden 18 yaşında şehit oldu” dedi.



İMAD, KUDÜS’e UÇMAK İSTİYORDU



Şehid İmad’ın dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulmü ortadan kaldırmak için çalıştığını vurgulayan Amine Selame, “İnşallah ümmetin evlatları İmad’ın yaptıklarını devam ettirecektir. Onun yaptıkları Allah içindi. Kim Allah için çalışırsa Allah onu rızıklandırır. Allah da evlatlarımı şehadetle rızıklandırdı. Allah’a şükürler olsun ki evlatlarım Allah için şehit oldular. Şehit nerede bir zulüm ve baskı varsa orya gider ve yardıma koşardı. Şehit için en önemli sorun Filistin ve Kudüs idi. Aslında o Kudüs’e ve Filistin’e adeta kanat çırparak uçmak istiyordu. Onların kurtuluşunun kendi eliyle olmasını istiyordu. Biz en sevdiklerimizi, en kıymetlilerimizi Allah için feda etmedikçe Allah’ın rızasını nasıl bekleriz? İslam’da kadın ve erkek mücadele ve hizmette eşit noktadadır. Allah için dışarıda mücadele eden erkeklerin en büyük destekçisi evdeki kadınlardır. Dışarıdaki cihadın başarılı olması için evdeki cihadın öncelikle başarılı olması lazım” şeklinde konuştu. Ehli Beyt medresesinde yetiştiklerini söyleyen Baba Feyz Mahmud ise, “Kim bu medresede yetişse onlar dünyanın en mesud insanları olurlar. Evlatlarım küçüklüklerinden beri Hz. Muhammed sevgilisi ve Hz. Hüseyin aşığıydılar. Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in zulme baş kaldırışı onların dünya bakışını şekillendirdi ve yönlendirdi. Allah evlatlarıma Ehli Beyt sevgisi bahşetmişti” dedi.



OĞLUM ŞEHİT OLDU, ONUN ŞEHADETİ BİZE BİR İKRAMDIR



Şehid İmad’ın daha 13 yaşında iken lider ve komutan vasıflarını taşıdığını ifade eden baba Feyz Mahmud, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onun gösterdiği ve gittiği yol insanın kendini Allah için feda etmenin yoluydu. Arkadaşları ile beraber gittikleri tek yol bu idi. 2000 ile 2006 yılında Siyonistlere ve içerideki düşmana karşı Allah rızasına dayalı bir mücadele etti. Allah’ın izniyle hep muvaffak oldular. İmad’ın ayrılığı bir ikramdır. Bir tebliğdir. İmad’ın arkasında birlerce İmad doğacak ve Siyonistlere karşı mücadele ederek başını ezecektir. Mavi Marmara kahramanları da evlatlarımız gibi Filistin’in özgürlüğü için yola çıkmışlardı. Onlarla evlatlarım arasında hiçbir fark yoktur.” İşgal-terör devleti israil’e hezimeti tattıran Hizbullah komutanlarından Şehid İmad Muğniye’nin annesi Amine Selame... Türkiye’den gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri kadınlara tavsiylerde bulunan üç şehit annesi Amine Selame, “dışarıdaki cihadın başarısı için siz kadınların evdeki cihadı başarılı yürütmeniz gerekir” dedi.