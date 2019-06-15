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En rahat aday

Üniversite adaylarının katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı saat 10.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:13
En rahat aday

Üniversite adaylarının katıldığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı saat 10.15’te başladı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanırken, bir aday sınava geç kaldı. Kapının kapandığını fark eden genç aday, “Neyse artık yapacak bir şey yok” diyerek geri döndü.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabah saat 10.15’te başladı. Sınavın ilk oturumunda adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okula gelerek heyecanla sınavın başlamasını bekledi. Sınava gireceklerin arasında hamile bir adayın da olduğu gözlendi. Okula yavaş yavaş giren öğrenciler, arama noktasından geçerek sınav olacakları sınıfa doğru ilerledi.


135 dakika sürecek olan sınav için okul kapıları saat 10.00 itibari ile kapandı.


Sınava geç kalan 1 aday ise elinde sınav belgesi ve kimliğiyle kapıya geldi. Kapının kapandığını fark eden genç aday, “Neyse artık yapacak bir şey yok” diyerek geri döndü. Bir öğrenci ise sınava son dakikada yetişti.


Öte yandan aileler de sınava giren adaylarını yalnız bırakmadı. Bazı veliler okulun bahçesinde dua ederken, bazıları da kitap okudu.


“Biz ondan daha heyecanlıyız”


Oğlunu bekleyen veli Neşe Nacak, kendisinin daha heyecanlı olduğunu söyledi. Oğlu sınava girince heyecanının daha çok arttığını ifade eden Nacak, “Ona heyecanımızı yansıtmamaya çalıştık. Oğlumun da heyecanı var ama daha sakin biri olduğu için bunu dışa vurmadı. Oğlum genetik mühendisi olmak istiyor. Ona karşı sonsuz bir güvenimiz var. O da elinden gelen gayreti gösterecektir” dedi.


Öğrencilerin kitapçıklarını dikkatli okumaları konusunda uyarılarda bulunan Nacak, “Az önce bir tane öğrencimizi içeriye almadılar. Bütün sene boyunca uğraşıyorlar. Kurallara uysunlar ve sakin olsunlar. Hayat devam ediyor. Okumaları gerekiyor ama onların sağlığı ve mutluluğu çok önemli” ifadelerini kullandı.


“Şimdi de ben onun sınavına geldim”


Kız arkadaşını bekleyen Berat Şeyranlıoğlu, “Kız arkadaşım 4 yıl önce benim sınavıma gelmişti. Şimdi de ben onun sınavına geldim. Stres yapacak bir şey yok. Yarın ki sınav daha önemli. Kız arkadaşımın da başaracağına inanıyorum. Psikoloji okumak istiyor. Emeğinin karşılığını alacağına inanıyorum. Sonuçta hayatlarının sonuna kadar bir sınavla ölçülmeyecekler. Bugün olmaz seneye başarırlar. Elbet başarılı olacaklar” diye konuştu.


Sınav kapısında kızını bekleyen Gülsem Hakkari ise çok heyecanlı olduğunu söyledi. 4 yılın sonucunu beklediklerini ifade eden Hakkari, “İnancımız her zaman var. Kaybetmek bize yakışmaz. Çocuklarımız için umudumuz her zaman vardır. Onlar için sadece bu sınav dönüm noktası değil. Çalışınca her şeyi başarırlar” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:13
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