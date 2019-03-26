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En popüler göğüs estetiği çeşitleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.

26 Mart 2019 Salı 14:32
En popüler göğüs estetiği çeşitleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, en popüler meme cerrahisi prosedürleri meme büyütme ve meme dikleştirme olduğunu söyledi.


Her iki operasyon aynı vücut bölgesine yönelik yapılsa da kendilerine spesifik amaçları ve sonuçları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Karaca Başaran, “Meme büyütmede meme hacmi, boyutu ve dolgunluğu bir meme implantının cerrahi olarak yerleştirilmesi ile arttırılır. Meme dikleştirme cerrahisi genç ve yuvarlak görünüm ve şeklini kaybetmiş, sarkan, düz göğüslerin neden olduğu estetik göğüs problemlerini düzeltmek için yapılır. Sarkmanın primer nedenleri: yaş, genetik, gebelik/emzirme ve kilo değişimleridir; meme dikleştirme (mastopeksi) bu problemleri giderebilir. Çok hafif meme sarkma vak’alarını meme büyütme tek başına iyileştirebilir. Ama bir noktadan sonra meme büyütme sarkma problemine çözüm olmaz, benzer şekilde göğüs dikleştirme, göğüslerin genel boyut veya şeklini arttırmaz. Eğer cerrahi amaçlarınız meme boyutunu arttırmak ve sarkan meme düzeltmekse göğüs dikleştirme ile birlikte göğüs büyütme prosedürünü aynı anda yaptırabilirsiniz” diye konuştu.


Doç. Dr. Karaca Başaran, şu özelliklere sahip kadınlarda meme büyütme ile birlikte dikleştirme uygun olduğunu söyledi; “Küçük, sarkmaya başlamış memeler, Gebelik veya kilo oynamalarına bağlı olarak göğüslerde hacim kaybı ve gerilme, Uzamış veya pendülöz memeler, Asimetrik göğüsler, Şekil ve konturunu kaybetmiş memeler, Sarkık ve hacim kaybetmiş memeler, Sorunlu memeler için birçok meme büyütme seçeneği arasından seçim yapılabilir. Yeterli meme dokusuna sahip, sarkık memesi olan bir kadında sadece dikleştirme gerekebilir; ama memeler aynı anda hacim kaybedip, sarkarsa büyütme ile birlikte dikleştirme en iyi seçenektir."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:32
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