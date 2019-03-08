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En özel hediye, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’den

Özel öğrenciler, el emeği göz nuru hediyeleri ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadın personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

08 Mart 2019 Cuma 14:47
En özel hediye, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’den

Özel öğrenciler, el emeği göz nuru hediyeleri ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadın personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin okuldaki öğrencilere materyal desteği vermesi ise minikleri mutlu etti.


Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Okul Müdürü Hakan Emrah Bodur, Müdür Yardımcısı Gülfidan Uğur eşliğinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile birlikte kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.


38 özel eğitim öğrencisinin kendi elleriyle yaptığı keçe çiçekleri kadın personele sunan otizmli ve orta düzeyde zihinsel engelli özel öğrenciler, oldukça heyecanlıydı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise okuldaki öğrencilere materyal desteği vererek destek oldu.


Önemli anlara sahne olan ziyarette duygularını paylaşan özel eğitim öğrencisi 16 yaşındaki Büşra Çetin ve 7 yaşındaki Sırat Emre Pekyen, "Ben ve arkadaşlarım bu çiçekleri sizler için hazırladık. Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.


Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hizmet almak için gelen kadınların da gününün unutulmadığı kutlamada, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye, Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcıları Andan Kaygısız, Fuat Uğur ve Mehmet Büküm eşlik etti.


Pasaport başvurusunda bulunan emekli kadın öğretmenlerin gününün el yapımı keçe çiçeklerle özel öğrenciler tarafından kutlanmasında duygusal anlar yaşandı.


Her konuya hassasiyetle yaklaşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Toplumun mayası olan kadınları yalnızca bir günde hatırlamak elbetteki yeterli olmayacaktır. Medeniyetimiz ve kültürümüzdeki yeri tartışmasız son derece kıymetli olan kadınlarımız, tarihimiz boyunca yapmış oldukları fedakârlıklarla her daim örnek olmuştur. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Fatma Seher, Halime Çavuş ve daha niceleri milli mücadele sırasında gösterdikleri kahramanca tutum ile gönüllerimizi fethetmiştir. İstiklal Savaşımızın mümtaz neferleri, bağımsızlık türkülerinin en güzel sesi Türk kadınları, eşsiz bir ruh kudretinin sembolleridir"

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:47
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