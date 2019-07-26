En özel devlet üniversitesi: Hitit Üniversitesi

Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile şehriyle, yöresiyle ve sanayisiyle her yönden bütünleşen üniversitenin bünyesinde 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulu yer alırken, bin 523’ü lisansüstü öğrencisi olmak üzere 19 bini aşkın öğrenci öğrenim görüyor. Hitit Üniversitesi aynı zamanda 300’den fazla yabancı uyruklu öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Tam zamanlı çalışan 815 öğretim elemanı ve 610 idari personel tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili sizlerle şu güncel bilgileri paylaşalım:

Hitit Üniversitesi enstitüleri bünyesinde araştırmacı insan kaynağı ve üniversiteye akademik kadro yetiştirmeye yönelik bulunan 52 lisansüstü program ile akademik kariyer yapmak veya alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, lisans eğitimini tamamladıktan sonra gerekli sınav koşullarını yerine getirdikleri takdirde lisansüstü eğitimlerine devam edebiliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki Üniversitelerin sıralama sonuçlarına göre her geçen yıl başarısını arttıran ve üst sıralara tırmanan Hitit Üniversitesi dünyadaki yaklaşık 25.000 yükseköğretim kurumu arasında ilk 2.500’ünün sıralandığı URAP 2018–2019 yılı dünya sıralamasında 2.274’üncü sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi. “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda ise 14’üncü sıraya yerleşti. “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda da 67’nci sırada yer alıyor. Hitit Üniversitesi’nin öncü kurumların üniversitesi olması için gayret eden üniversite yönetimini ana hedeflerinden birisi de teknolojik altyapı ve donanımlı akademik personeliyle birlikte bilimsel ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yakaladığı ivme ile üçüncü nesil üniversite olmak. Üniversitenin sanayi kesimiyle olan iş birliğini güçlendirecek adımlardan birisi olan Teknokent projesi de hayata geçirildi. Ayrıca Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni de bünyesine katarak Çorum ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Uluslararasılaşma çalışmalarına da büyük önem verilen üniversitede, ikili iş birliği anlaşmalarına ek olarak Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programları kapsamında imzalanan protokollerle bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerleniliyor.

ENGELSİZ ÜNİVERSİTE

Hitit Üniversitesine eğitim almak için gelen engelli öğrencilerin eğitim öğretim yaşamlarını kolaylaştırmak, bağımsız ve üretken bireyler olarak toplumsal yaşamda yer almalarını sağlamak amacıyla Engelsiz Üniversite Birimi oluşturuldu. Engellilik konusunda farkındalığı arttırabilmek için faaliyetler yürütülürken, engelli öğrencilerin öğrenimleri sırasında akademik ve sosyal yaşantılarında karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirme hedefleniyor