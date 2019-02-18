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En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nin en popüler kurslarından biri olan "Pastacılık Kursu", ilk mezunlarını verdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nin en popüler kurslarından biri olan "Pastacılık Kursu", ilk mezunlarını verdi. 122 kişinin katıldığı kursun mezunları, kendi yaptıkları birbirinden lezzetli pastalar ve hamur işleriyle ’Mezuniyet Çayı’nda bir araya geldiler.


Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi’nin en popüler kurslarından biri olan "Pastacılık Kursu" ilk mezunlarını verdi. 122 kişinin katıldığı ve "Pastacı Çırağı Kursu" olarak adlandırılan dersin mezunları, kendi yaptıkları birbirinden lezzetli pastalar ve hamur işleriyle ’Mezuniyet Çayı’nda bir araya gelirken, kursta öğrendikleriyle hazırladıkları yemeklerin tariflerini birbirleriyle paylaştılar. Yaklaşık 30 bin Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde ilk kez açılan pastacılık kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisine yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Pasta Tasarım Eğitmenleri tarafından veriliyor.


Malzemelerini kendileri temin eden kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, lezzetli pasta üretmenin keyfini yaşıyor. Dört buçuk ay süren ilkdönem kurslarından yararlanan Çankayalılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından birçok farklı pastayı en leziz şekilde yapabilecek bilgiye sahip olarak mezun oluyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:38
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