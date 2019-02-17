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En komik vardiya

Tiyatro ve sinema oyuncuları Barbaros Uzunöner ve Murat Makar tarafından yazılıp sahnelenen stand up gösterisi fabrikada işçilere buluştu.

17 Şubat 2019 Pazar 09:50
En komik vardiya

Tiyatro ve sinema oyuncuları Barbaros Uzunöner ve Murat Makar tarafından yazılıp sahnelenen stand up gösterisi fabrikada işçilere buluştu.


Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında yemek molası sonrasında, üretim bandının hemen yanında kurulan sahnede sergilen gösteri, çalışanlarca büyük beğeni topladı. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı, fabrika yöneticileri de gösteriyi işçilerle birlikte izledi. "Üretimin yanında, üretene saygıyla" anlayışıyla yola çıktıklarını belirten oyuncular Barbaros Uzunöner ve Murat Makar, projelerinin devam edeceğini ve çalışma hayatının olduğu her yerde gösterilerini sergilemek istediklerini belirttiler. Kimi zaman bir maden ocağında, kimi zaman bir fabrikada çalışanlara hoş ve keyifli anlar yaşatmanın kendileri için de yeni bir tecrübe olacağını söylediler.


İşçiler, hayatlarında ilk defa çalışma ortamlarında sanatçıların sergilediği stand up gösterisi izlediklerini ve neşeli dakikalar yaşadıklarını belirttiler. Stand up gösterisi sonrası işçilerin katıldığıinteraktif bir de yarışma düzenlendi. Çalışanlar ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektiren oyunculara fabrika yöneticileri tarafından çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:50
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. sanat

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