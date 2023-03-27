En kolay yoğurt tatlısı nasıl yapılır? İrmik ve yoğurtla yapılan enfes tatlı: Lokmalık en kolay yolu! İştaha kilit vuruyor

Bol bol şerbeti ve içerisindeki çıtır çıtır irmikle buluşan yoğurtlu tatlısı, bu tatlı revani gibi oluyor ama tadı daha hafif bir lezzet. Misafir ağırladığımız ve vaktimizin kısıtlı olduğu zamanlarda hemencecik yapabileceğiniz bir tatlı. Yoğurtla buluşan irmik, şerbetle lezzetleniyor. Son günlerin Google üzerinde en çok aratılan tarifi yoğurt tatlısı, çay saatlerinde, özel günlerinizde veya bayramlarda, misafirlerinize kolay ve de lezzetli bir tatlı ikram etmek isterseniz, tam kıvamında yoğurt tatlısı tarifini mutlaka deneyin.

YOĞURT TATLISI TARİFİ:

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 paket şekerli vanilin

2 paket kabartma tozu

1 çay bardağı toz şeker

3 çay bardağı yoğurt

3 çay bardağı un

50 ml eritilmiş margarin

Şerbeti için;

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

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Üzeri için için;

Kaymak

Toz antep fıstığıs



YAPILIŞI

Tatlıya yapmaya öncelikle şerbetini ocağa koyarak başlayın. Şerbet kaynarken kekini hazırlayabilirsiniz.

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Daha sonra içerisine eritilmiş margarini, yoğurdu ve irmiği ekleyin. Karıştırmaya devam ederken toz ürünleri eleyerek karışımın içerisine ilave edin.

Son olarak iyice yağlanmış ısıya dayanıklı cam tepsiye karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkan kekin üzerine şerbeti dökerek eşit dilimlere ayırın.

Ardından üzerilerine kaymak ve toz antep fıstığı serperek servis edin.

Kesme İrmik Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

2 su bardağı dolusu un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için;

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

4-5 damla limon suyu

Bulamak için;

İrmik

Kesme İrmik Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İrmikli kesme tatlımız için öncelikle şerbeti hazırlayalım. Bunun için; tencereye toz şeker ve suyu uygun bir tencereye alarak şeker eriyene kadar karıştıralım.

Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edelim ve ocağın altını kısarak şerbetimizi 15 dakika kaynatalım.

Hamuru için uygun bir yoğurma kabına sıvı yağ, yumurta, yoğurt, vanilya ve kabartma tozunu alarak çırpalım.

Ardından irmik ve unu ekleyerek hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra hamurumuzu tezgaha alalım ve çok az unlayalım.

Son kez hamurumuzu yoğuralım.

Daha sonra hamurumuzu 4 eşit parçaya keselim.

Her bir parçayı elimizle yuvarlayarak bir birine eşit rulolar elde edelim.

Hem hazırladığımız ruloya hem de tezgaha irmik serpelim ve rulomuzu yuvarlayarak her yerinin irmiğe bulanmasını sağlayalım. Tüm rulolarımızı aynı şekilde irmikle kaplayalım.

Ardından rulolarımızı 2 parmak genişliğinde keselim.

Tatlılarımızı pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim.

Önceden ısıttığımız 170°C fırında yaklaşık 35 dakika tatlılarımızı pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda altı ve üzeri güzelce kızaran tatlılarımızı fırından alarak ayrı bir fırın kabına sık olacak şekilde dizelim.

Sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbetimizi gezdirerek dökelim.

Kesme irmik tatlılarımızı 2-3 saat kadar şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakalım.

Şerbetini tamamen çeken tatlılarımız servise hazır. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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