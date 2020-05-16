En kapsamlı koronavirüs araştırması! Sonuçları ders niteliğinde

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlar üzerindeki etkisine dair dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Yunus Akan tarafından yapılan “Covid-19’unpsikolojik etkilerinin ve insan hayatına yansımalarının incelenmesi” başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Koronavirüs sürecinin en yoğun olduğu Nisan ayında yapılan araştırma, Türkiye’nin 7 bölgesinde rastgele seçilen 18 yaş üstü bireylerden, Google form üzerinden sanal veri toplama yöntemiyle gerçekleştirildi.

Araştırmanın 1'inci aşamasının sonuçları

Covid-19’u psikolojik etkileri ile ilgili Türkiye’nin 7 bölgesinde Google form yoluyla ulaşılan 1662 kişi üzerinde yapılan araştırmanın 1. aşamasının sonuçları:

İnsanlar hastalanmaktan (%21)çok etrafındakileri hasta etmekten (%61) korkuyor. %62’si (991 kişi) sevdiklerine kötü bir şey olacak diye çok endişeleniyor. Sadece %14 her an başına kötü bir şey gelecek diye çok korkuyor. Sadece %18 hastalıklı diye damgalanmaktan korkuyor. İnsanlar hastalıklı diye damgalanmaktan korkmuyor Sadece %15 hastalık belirtisini taşıyıp taşımadığını araştırıyor. %53 oranında hastalık endişesiyle birçok şeyden uzak durmak, insanların canını çok sıktı. İnsanlar evde kaliteli zaman geçiremedi. %56’sı yapmak istediği şeyleri yapamadığı için çok üzülüyor %27 oranında insanlar, hayatlarının birçok yönden bozulduğunu/kötüleştiğini düşünüyor. %40 oranında insanlar, istedikleri şekilde bir yaşam sürdüremediğim için çok üzülüyor. Sadece %19 oranında insanlar ölümden korkuyor. İnsanlar çaresizlikten bunalıyor. %34 oranında hiçbir şey yapamadan öyle çaresizce beklemek, onlara zor geliyor %47’si (760 kişi) İnsanlarla bir araya gelememekten dolayı çok üzülüyor %50’si hep aynı şeyleri yapmaktan çok sıkılıyor. %55 bu süreçteki belirsizlik ve ne olacağını bilememek canlarını çok sıkıyor. %38’i yapması gereken şeylere odaklanmakta çok zorluk çekiyor. Ve %27’si(413 kişi) bir şeylere başlamakta zorluk çekiyor. %35 oranında yapması gereken şeyleri erteliyor. Sadece %8 oranında bağımlılık yaratan maddeleri(alkol, sigara..) daha çok kullanıyor. Etrafımdaki insanlarla ilişkilerinde sorunlar yaşama oranı %12. İnsanlar birbirine kenetlendiler. Başka alternatif olmadığı için ister istemez bir arada huzurlu bir şekilde yaşamak zorunda kaldılar. İnsanların uyku düzenleri bozuldu. %36 oranında eskiye göre daha az veya daha çok uyuyor. Yeme alışkanlıkları bozuldu. %27 oranında eskiye göre daha az veya daha çok yemek yiyor. ,İnsanların takıntıları arttı. %37 oranında (617 kişi) hastalık bulaşmasın diye istemsizce eylemlere(aşırı temizlik…) daha çok başvuruyor. %30 oranında eskiye oranla kendine çok bakmadığını-kendini çok önemsemediğini düşüyor. %25 (411 kişi) oranında hayatın çok anlamsız olduğunu hissediyor ve benzer maddelerden de verdileri cevaptan anlaşılıyor ki ciddi depresif belirtiler gösteriyor. %32 (514 kişi) oranında insanlar kendimi huzursuz, gergin ve bunalmış hissediyor.

Araştırmanın 2'nci aşamasının sonuçları

Türkiye’nin 7 bölgesinde Google form yoluyla ulaşılan 662 kişi üzerinde yapılan araştırmanın 2. aşamasının sonuçları:

Araştırmanın 2. Aşamasında 18-50 yaş arası bireylerin cinsiyet, medeni durum, yaşadığı yer, eğitim seviyesi, sigara kullanma durumu, ekonomik durum ve yaş faktörlerine göre COVİD19 psikolojik yıkım ve yaşam doyumu düzeylerinin ve aradaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için istatistiksel analiz teknikleri kullanılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir.

Cinsiyete göre

Covid-19 sürecinde kadınlar daha çok psikolojik yıkıma uğradı. Kadınlarda Covid-19 korkusu daha fazla. Yaşam doyumunda ise cinsiyete göre anlamlı bir fark yok.

Medeni duruma göre

Covid-19 sürecinde bekârlar çok daha fazla psikolojik yıkıma uğradı Covid-19 korkusunda medeni duruma göre bir fark yok Yaşam doyumunda ise bu süreçte evlilerin yaşam doyumu bekârlardan çok daha fazla.

Yaşadığı yere göre

Covid-19 sürecinde kırsal bölgede yaşayanlar, şehir merkezinde yaşayanlara göre daha fazla psikolojik yıkıma uğradı. (Kırsal bölgedeki insanların eve kapanmaya alışmamış olmalarından dolayı) Covid-19 korkusunda yaşadığı yere göre bir fark yok Yaşam doyumunda ise bu süreçte şehir merkezinde yaşayanların yaşam doyumu kırsal bölgede yaşayanlardan daha fazla.

Eğitim durumuna göre

Covid-19 sürecinde üniversite ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlar daha fazla psikolojik yıkıma uğradı (farkındalık ve bilinçlilik düzeylerinin gelişmiş olmalarına paralel kaygıları arttı) Covid-19 korkusu üniversite ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlarda daha çok var. Yaşam doyumunda ise üniversite ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlarda yaşam doyumu daha fazla.

Sigara kullanma durumuna göre

Covid-19 sürecinde sigara kullanma durumuna göre psikolojik yıkıma uğramada bir fark yok Covid-19 korkusu, sigara içenlerde daha fazla var. Yaşam doyumunda ise sigara kullanmayanların yaşam doyumları sigara kullananlardan çok daha fazla.

Yaşa göre

Covid-19 sürecinde 18-25 yaş arasında olanlar 26-35 ve 36-50 yaş arasında olanlara göre daha fazla psikolojik yıkıma uğradı. Yaş artıkça psikolojik yıkım azaldı. Covid-19 korkusunda, yaşa göre anlamlı bir fark yok. Yaşam doyumunda ise 36-50 yaş arasında olanlar 18-25 ve 26-35 yaş arasında olanlara göre daha fazla yaşam doyumuna sahip. Yaş artıkça yaşam doyumu artmaktadır.

Ekonomik duruma göre