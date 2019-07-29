En iyisi Mourteza Sharifi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının yeni transferi Mourteza Sharifi, FIVB tarafından ‘en iyi smaçör’ seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımının yeni transferi Mourteza Sharifi, FIVB tarafından ‘en iyi smaçör’ seçildi.

Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası’nda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mourteza Sharifi’nin de kadrosunda bulunduğu İran Millî Takımı şampiyon oldu. Bahreyn’de yapılan turnuva boyunca performansıyla göz dolduran Sharifi ise FIVB tarafından turnuvada ‘en iyi smaçör’ seçildi. Genç sporcu ayrıca turnuvanın rüya takımına da girerek çifte mutluluk yaşadı.

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