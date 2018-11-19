En iyi taraftarı olan takım hangisi? En iyi taraftar Fenerbahçe'de mi Galatasaray da mı?

Futbol severler takımlarını her daim desteklemekte. Bu bağlamda İspanya’da bir gazete 40 takım arasında en iyi taraftarı olan takımı hangisi anketi başlattı. Bu ankette Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Peki anket sonuçlarına göre en iyi taraftarı olan takim Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

İspanya'da yayınlanan Marca gazetesi 'En iyi taraftarı olan takımı' anket sonuçlarına bakacak olursak, listenin başında Uruguay takımı Peñarol yer altı. Peñarol’ı Brezilya takımı Palmeiras takip etti. En iyi taraftarı olan takım anketinde 3. Sırayı ise İran takımı Persépolis aldı. Türkiye’den en iyi takımı olan kulübüne Galatasaray 15. Sırada, Fenerbahçe ise listenin 16. Sırasında yer buldu.

İşte 40 takım arasında yer elan en iyi taraftarı olan takımlar:

40'ıncı sırada. América de México

39 Olympique de Lyon

38 Chivas

37 Millonarios

36 Schalke 04

35 Gremio

34 PSG

33 Olympiakos

32 Atlético Nacional

31 Inter

30 Eintracht Fránkfurt

29 AC Milan

28 Racing

27 Nacional

26 Napoli

25 Colo Colo

24 Independiente

23 Celtic

22 Valencia

21 Wydad Casablanca

20 Athletic Bilbao

19 Tigres

18 River Plate

17 Sevilla

16 Flamengo

15 Galatasaray (Dün 13. sıradaydı)

14 Fenerbahçe (Dün 15. sıradaydı)

13 Barcelona

12 Borussia Dortmund (Almanya)

11 Liverpool (İngiltere)

10 Real Madrid (İspanya)

9 Atlético Madrid (İspanya)

8 Real Betis (İspanya)

7 Boca Juniors (Arjantin)

6 Al Ahly (Mısır)

5 Raja Casablanca (Fas)

4 Corinthians (Brezilya)

3 Persépolis (İran)

2 Palmeiras (Brezilya)

1 Peñarol (Uruguay)