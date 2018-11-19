En iyi taraftarı olan takım hangisi? En iyi taraftar Fenerbahçe'de mi Galatasaray da mı?
Futbol severler takımlarını her daim desteklemekte. Bu bağlamda İspanya’da bir gazete 40 takım arasında en iyi taraftarı olan takımı hangisi anketi başlattı. Bu ankette Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Peki anket sonuçlarına göre en iyi taraftarı olan takim Fenerbahçe mi Galatasaray mı?19 Kasım 2018 Pazartesi 11:48
Futbol severler takımlarını her daim desteklemekte. Bu bağlamda İspanya’da bir gazete 40 takım arasında en iyi taraftarı olan takımı hangisi anketi başlattı. Bu ankette Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor. Peki anket sonuçlarına göre en iyi taraftarı olan takim Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
İspanya'da yayınlanan Marca gazetesi 'En iyi taraftarı olan takımı' anket sonuçlarına bakacak olursak, listenin başında Uruguay takımı Peñarol yer altı. Peñarol’ı Brezilya takımı Palmeiras takip etti. En iyi taraftarı olan takım anketinde 3. Sırayı ise İran takımı Persépolis aldı. Türkiye’den en iyi takımı olan kulübüne Galatasaray 15. Sırada, Fenerbahçe ise listenin 16. Sırasında yer buldu.
İşte 40 takım arasında yer elan en iyi taraftarı olan takımlar:
40'ıncı sırada. América de México
39 Olympique de Lyon
38 Chivas
37 Millonarios
36 Schalke 04
35 Gremio
34 PSG
33 Olympiakos
32 Atlético Nacional
31 Inter
30 Eintracht Fránkfurt
29 AC Milan
28 Racing
27 Nacional
26 Napoli
25 Colo Colo
24 Independiente
23 Celtic
22 Valencia
21 Wydad Casablanca
20 Athletic Bilbao
19 Tigres
18 River Plate
17 Sevilla
16 Flamengo
15 Galatasaray (Dün 13. sıradaydı)
14 Fenerbahçe (Dün 15. sıradaydı)
13 Barcelona
12 Borussia Dortmund (Almanya)
11 Liverpool (İngiltere)
10 Real Madrid (İspanya)
9 Atlético Madrid (İspanya)
8 Real Betis (İspanya)
7 Boca Juniors (Arjantin)
6 Al Ahly (Mısır)
5 Raja Casablanca (Fas)
4 Corinthians (Brezilya)
3 Persépolis (İran)
2 Palmeiras (Brezilya)
1 Peñarol (Uruguay)
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