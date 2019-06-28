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En iyi kirazı yetiştirenlere ödül

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde en iyi kiraz yarışmacıları kategorisinde dereceye giren üreticiler ödüllerini aldı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:52
En iyi kirazı yetiştirenlere ödül

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde en iyi kiraz yarışmacıları kategorisinde dereceye giren üreticiler ödüllerini aldı.


Lapseki 34. Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen en iyi kiraz yarışmacıları kategorisinde dereceye giren üreticiler ödüllerini aldı.Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen yarışma iki ayrı kiraz cinsi üzerinden gerçekleşti. Üreticiler yeni hizmet binasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın elinden ödüllerini aldı. Yılmaz üreticileri tebrik ederken 2020 yılında yapılacak olan yarışmaya için de ayrıca davet etti. Lapseki 34’üncü Kiraz Festivali kapsamında sona eren etkinlikte birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye bin 500 TL üçüncüye ise bin lira para ödülü takdim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:52
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