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En iyi film ödülü, Bilge Şehir Kocaeli’nin oldu

Şehir filmleri kategorisindeki en iyi film ödülüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Bilge Şehir Kocaeli” filmi layık görüldü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:22
En iyi film ödülü, Bilge Şehir Kocaeli’nin oldu

Şehir filmleri kategorisindeki en iyi film ödülüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Bilge Şehir Kocaeli” filmi layık görüldü.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin jüri başkanlığını yönetmen Serdar Akar yaptı. Yarışmada sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler ve şehir filmleri kategorilerinde kültür ve turizm temalı filmler yer aldı.


Festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler ise 20 ülkede yarışma ve tanıtım fırsatı bulacak. Topkapı Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine CİFFT Başkanı Alexander Hammel‘da katılırken Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu Festivalin İstanbul etabının 4’üncü yaşında olduğunu hatırlatarak, "Tecrübemiz giderek artıyor, bizleri desteklediğiniz ve yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.


Ödülü Büyükşehir Belediyesi adına Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz aldı. Türkiye’deki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan ve 380 filmin başvuru yaptığı organizasyon, festival komitesi ile ödül kazananların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:22
  1. kültür
  2. doğa
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