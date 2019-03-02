En işlek caddede eşeğiyle gezince görenler şaşkına döndü

ELAZIĞ(İHA) – Elazığ’ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Elazığ’ın en işlek Gazi Caddesi’nde eşekle gezen genç,ilgi odağı oldu.Genç, eşeği ile çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir vatandaşın eşeğin özelliklerini sorması üzerine genç, ’’Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirsin" diye cevap verdi.