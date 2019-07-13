En heyecanlı haftaya doğru

ÖSYM’nin 18 Temmuz Perşembe günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından 23 Temmuz’da tercih sistemi açılacak ve adayları 7 günlük bir tercih süresi bekliyor olacak. Ön hazırlık yapanların rahat bir şekilde geçireceği bu süre içerisinde hiç hazırlığı olmayanların destek alması gerektiğini dile getiren uzmanlar, “Tercih havuzu oluşturduktan sonra puanına, başarı sırasına bakmadan en çok istenilen bölüme göre liste oluşturulmalıdır” mesajını veriyor.

1 milyona yakın kontenjan

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. Oturumu olan “Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 515 bin 91, 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 2 milyon 24 bin 596 aday girdi. Heyecanla beklenen YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Sınav puanlarını öğrenen üniversite adayı binlerce genç 23 - 29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yıl adayların devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşebileceği önlisans programlarında 505 bin 517, lisans programlarında 471 bin 291 kontenjan bulunuyor.

Önce sonuçlar sonra tercih listesi

Puanlar 18 Temmuz’da açıklanacak. Adayların, tercihlerini tamamlamaları için 7’si ÖSYM’nin tercih sisteminin açık olduğu günler olmak üzere toplam 12 günleri olacak. Bu sebeple titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 29 Temmuz gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM’ye bildirmeleri gerekiyor. Adayların, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde daha başarılı ve mutlu olabileceklerini dile getiren uzmanlar, ’’Seçilecek mesleği icra eden kişilerle görüşmek ve çalışma ortamlarını görmek de karar verirken yararlı olacaktır’’ tavsiyesinde bulunuyor.

Puan ve sıralamaya göre tercih yapılacak

-Önlisans programlarını TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını ise AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.

-TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar üniversitelerin özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenek ile lisans programlarına kabul edilecek öğrenci sayısı 31 bin 405 olacak.

-“Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzunda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen bölümden mutlaka inceleyin” diyen uzmanlar, “Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı. Burada sınır, kazanıldığında kayıt olmak istemeyecekleri bölümlerdir. Okumak istemediğiniz bölümlere kesinlikle listede yer vermemelisiniz” diyor.

Bu arada; herhangi bir vakıf üniversitesini tercih edecek adayların akademik alt yapının yanı sıra burs ve diğer imkânlarla ilgili bilgileri de web sayfaları ya da üniversitenin yerleşkesine bizzat giderek öğrenmelerinde yarar var. Bu kapsamda birçok üniversite gelecek hafta tanıtım etkinliklerine hız verecek. Yeni Akit Eğitim Servisi olarak bizler de adaylara en güncel bilgileri sayfamızdan paylaşacağız.