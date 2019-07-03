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En havalı bisikleti yaptı

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan ve oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 18 yaşındaki Hamza Yıldırım ustasının da yardımıyla yaptığı 4 metre yüksekliğindeki bisiklet görenleri hayrete düşürüyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
En havalı bisikleti yaptı

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan ve oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 18 yaşındaki Hamza Yıldırım ustasının da yardımıyla yaptığı 4 metre yüksekliğindeki bisiklet görenleri hayrete düşürüyor.


Görünüşüyle ilgi odağı olan bisiklete çıkması, sürmesi ve inmesi de bir hayli zor olsa da Yıldırım, keyfiyle sürdüğünü ve ilgiden memnun olduğunu söylüyor.


Hayalini kurup projesini çizdikten sonra bisikleti ustasından da yardım alarak yaptığı belirten Yıldırım, “Bisiklet hayalim vardı ‘ne yapsam?’ diye düşündüm ve aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim. Biraz yüksek oldu tabi. Sürmesi kolay değil ama çok keyifli. Bunu herkes süremez. Dengeyi sağlamak zor. Aşağıda 1 milimetre oynasa yukarıda 1 metre oynuyor. İlk başlarda birkaç kez düştüm; ama artık binmek kolay. Yine de çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.


Yıldırım’ın ustası olan Ali Artul ise yeni bir proje daha hedeflediklerini ifade ederek 6 kişinin aynı anda bineceği uzun bir bisiklet tasarladıklarını ve yakın süre içinde onu da yapmaya başlayacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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