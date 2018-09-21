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Cuma mesajları burada En güzel resimli cuma mesajları

Mübarek cuma gününüz hayırlara vesile olsun. Müslümanlar için cuma gününün ayrı bir yeri vardır. Zira cuma günü haftanın bayramı kabul edilmektedir. Cuma günü Müslümanlar cuma namazı için camiye akın ederler. Bu mübarek günü için vatandaşlar yakınlarına resimli cuma mesajı gönderirler. İşte birbirinden güzel resimli cuma mesajları.

21 Eylül 2018 Cuma 12:17
Cuma mesajları burada En güzel resimli cuma mesajları

Mübarek cuma gününüz hayırlara vesile olsun. Müslümanlar için cuma gününün ayrı bir yeri vardır. Zira cuma günü haftanın bayramı kabul edilmektedir. Cuma günü Müslümanlar cuma namazı için camiye akın ederler. Bu mübarek günü için vatandaşlar yakınlarına resimli cuma mesajı gönderirler. İşte birbirinden güzel resimli cuma mesajları.

Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma günleri Müslümanların en mübarek günlerin başında gelmekte. Zira Allah Cuma gününe ayrı bir önem vermiştir. Zira Allah Cuma gününe özel sure dahi indirmiştir. Rabbimiz Cuma saati vaktinde neler yapmamız gerektiğini şöyle buyurmuş “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."


Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:17
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