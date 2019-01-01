En güzel projesini Bodrum’a kondurdu

50 yılda 104 bin konut, 34 milyar dolarlık iş hacmi ile gayrimenkul sektörünün lider firmalarından birisi olan MESA, en değerli arazilerde geliştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. MESA Bodrum Demirbükü projesi ile Bodrum pazarına giren MESA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, iş tecrübelerini ve hedeflerini şu sözlerle anlattı:

-Bu yıl bizim için çok önemli.. MESA, olarak 50. yılımızı kutluyoruz. MESA ODTÜ’de, İTÜ’de okuyan çoğu mimar altı arkadaşın hocalarıyla birlikte 1969’da Ankara’da kuruldu. Kurulduğumuz dönemde konut sektörü henüz bu kadar gelişmemişti, “laz müteahhit” dediğimiz kişilerin hayata geçirdiği tekli yapılar hakimdi. MESA olarak Türkiye’de toplu konut yaklaşımını tamamıyla değiştirdik. İlk kez insanı ve binayı çevresiyle birlikte ele alarak site anlayışını hayata geçirdik. Yaptığımız sitelerde peyzaja, sosyal yaşama güvenlik konularına hep önem verdik. 50 yılda 104 bin konut ürettik, 19 milyon metrekare inşaat yaptık. Her yıl 4 bin 800 kişiye istihdam sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 50. yılımızda yaklaşık 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaştık. Önemle vurgulamak isterim ki; 1969 yılında kurduğumuz MESA, “Türkiye’de konut geliştirici” olarak 50. yılını kutlayan tek markadır.

14 şantiye çalışıyor

-Bugün 12’si Türkiye’de ikisi yurtdışında olmak üzere 14 aktif şantiyemiz bulunuyor. Türkiye’de satışta olan projelerimizde metrekare fiyatları 5 bin TL ile 28 bin TL arasında değişiyor. Her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Çubuklu projelerimiz, Yeşilyaka ve Tema İstanbul Bahçe projemiz en çok satan projelerimiz arasında. Bu yıl 1.4 milyar TL ciro bekliyoruz.

Turizmde de varız

-Dediğim gibi MESA aynı zamanda çok kuvvetli bir “hizmet” markası. Turizm firmamız ALABANDAturizm sektöründe bilette lider şirketlerden biridir. Yaban mersini ve altın çilek üretmeye başladık.

Emlak Bankası’ndan umutluyum

-Bu noktada Emlak Katılım Bankası’ndan umutluyum. İstatistik anlamında Avrupa’da çok doğru uygulamaları bulunan Polonya modelini değerlendirdiklerini biliyoruz. Eğer bu sistem Türkiye’de de hayata geçirilirse, bu tür problemlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu gelişmelerin sektöre yenilik getirmesini bekliyoruz.

Arsa ve faiz konusu sektörü zora sokuyor

Sektörde sıkıntı oluşturan iki ana konu var. Arsa konusu ve faiz… Konutun bedelini belirleyen ilk faktör arsa bedelidir. Arsa maliyetleri yüzde 45-50’lerde, hatta bazı noktalarda yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Oysa Avrupa’da arsa payı yüzde 25’i geçmez. Sosyal konutta yüzdelerin 10-15’i geçmemesi gerekir aksi takdirde ihtiyaç sahibi konut alamaz. Biz de bu noktada arsa bedeli yüksek olduğu için konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle edilebilir, fiyatlandırma da yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, bu konut fiyatlarına da olumlu yansır. Türkiye’nin gerçek konut ihtiyacı karşılanır.

Çok özel proje: MESA Bodrum Demirbükü

“Bodrum’un en güzel koylarından birinde yükselen MESA Bodrum Demirbükü projemizde 2+1’den 5+1’e kadar 210 rezidans, 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villa ve butik bir otel yer alıyor. Bölgede ve kendi segmentinde metrekare fiyatı en uygun projeyiz” diyen Boysanoğlu, “Fiyatlarımız 3 milyon 500 bin TL’den başlayarak daire tipi ve şerefiyesine göre farklılık gösteriyor. Satışlarımız yüzde 40’a ulaştı. Yapımına Ocak 2018’de başladığımız projede kaba inşaatın yüzde 70’ini tamamladık. Kat irtifakı kurulan projemizde teslimleri 2020 yılının Aralık ayında yapacağız” ifadelerini kullandı.