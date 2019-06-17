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En güzel karne hediyesi sosyal medyadan geldi

Eskişehir’de sokak hayvanları için sattıkları kitap ve oyuncaklarla gündem olan 4 ilkokul öğrencisine sosyal medyadan tam 1 ton mama yardımı yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:23
En güzel karne hediyesi sosyal medyadan geldi

Eskişehir’de sokak hayvanları için sattıkları kitap ve oyuncaklarla gündem olan 4 ilkokul öğrencisine sosyal medyadan tam 1 ton mama yardımı yapıldı.


Yaklaşık 2 yıldır yaz tatillerinde bir araya gelip oyun zamanlarından feragat ederek açtıkları stantta okudukları kitapları ve oyuncakları satışa çıkaran 9 yaşındaki Berk Karaçam, 10 yaşındaki Metehan Kıllı, 11 yaşındaki Başar Özgüven ve 10 yaşındaki Egemen Yıldıran, topladıkları paralar ile de sokak hayvanlarına mama satın alıyor. Hayvanlara eziyet ve şiddet gündemdeki yerini sürekli olarak korurken minik yüreklerin yaptığı bu davranış, sosyal medya üzerinde de duyulması ile binlerce kişi tarafından takdirle karşılanmıştı. Kendi emekleriyle biriktirdikleri paralarla sokak hayvanlarına mama alan ve onları elleriyle besleyen ufaklıklara büyük bir müjde ise yine sosyal medyadan geldi. Berk, Metehan, Başar ve Egemen’e 1 ton mama gönderildi.


’Sokak hayvanlarının süper kahramanları’ diye adlandırdığı minikleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşan ve onlara mama sponsorluğu yaparak destek veren Rabia Öztürk’e ulaşan bir hayvansever, gençlerin bu hareketine duyarsız kalmadı. ’dogatemalikadin’ ve ’pambık piremses’ isimli sosyal medya kullanıcısı Rabia Öztürk’e ulaşan mamaları gören çocuklar büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Okulların sona ermesiyle en güzel karne hediyesini sosyal medya üzerinden aldıklarını ifade eden gençler, şimdi ise aç kalan bütün sokak hayvanlarına yetişmenin umudu ile yaşıyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:23
  1. kitap

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