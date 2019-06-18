0553 313 94 23

En güzel Kapadokya fotoğrafına balon turu hediyesi

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kapadokya’nın en güzel fotoğrafını gönderen bir çifte balon turu hediye edilecek.

18 Haziran 2019 Salı 16:15
En güzel Kapadokya fotoğrafına balon turu hediyesi

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kapadokya’nın en güzel fotoğrafını gönderen bir çifte balon turu hediye edilecek.


Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren Kapadokya Gazetecileri Cemiyeti sosyal medya hesabına en güzel Kapadokya fotoğrafını gönderen bir çifte balon turu hediye edecek. Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca yaptığı açıklamada her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya Bölgesinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bir çifte balon turu hediye edeceklerini söyledi. Koca, “Kapadokya bölgesini her yıl yaklaşık 3 milyon turist ziyaret ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler bölgemizin eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Biz de Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti olarak bölgemizi ziyarete gelen veya gelecek olan Türk misafirlerimize balon turu hediye edeceğiz. Cemiyetimize ait resmi twitter hesabımıza en güzel Kapadokya fotoğrafını gönderen bir çiftimize sıcak hava balon turu hediye edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:15
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 1 ölü, 3 kayıp
    1. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    2. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    3. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    4. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    5. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    6. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    7. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    8. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    9. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    10. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    11. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    12. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    13. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    14. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    15. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    16. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    17. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    18. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. Kangal’da sağanak yağış hasara yol açtı
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması