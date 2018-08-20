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Kurban Bayram mesajları indir! En güzel bayram resimli mesajları 2018

Bayram günü mesjaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın idrak edilecek olan Kurban Bayram Günü'nde vatandaşlar birbirlerine bayram günü kutlamak için mesajları araştırılıyor. Resimli mesjalar ve kısa mesajlar ise günün aranan soruları arasında yer alıyor. Bayram günü mesajları nelerdir? İşte 2018 Kurban Bayramı resimli mesajlar...

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:53
Kurban Bayram mesajları indir! En güzel bayram resimli mesajları 2018

Bayram günü mesjaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yarın idrak edilecek olan Kurban Bayram Günü'nde vatandaşlar birbirlerine bayram günü kutlamak için mesajları araştırılıyor. Resimli mesjalar ve kısa mesajlar ise günün aranan soruları arasında yer alıyor. Bayram günü mesajları nelerdir? İşte 2018 Kurban Bayramı resimli mesajlar...

Kurban Bayram mesajları nelerdir? 21 Ağustos 2018 Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bugün ise Arefe günü yani hacı adaylarının Arafata çıktığı gün. Arafat’ta vakfeye durmak hacın şartlarından biri. Müslüman alemi birbirinin bayramını kutlamak için mesajalar araştırıyorlar. Resimli mesajlaar ise arefe gününden itibaren aranan en çok konular arasında bulunuyor. Kurban Bayram mesajları nelerdir? İşte 2018 bayram resimli mesajlar...

Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtalacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.

 

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

Kalpler sevgiyi paylaşmak , insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde , ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun...

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:53
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