CHP'ye yakın araştırma şirketinin 'en güvenilir medya isimleri' listesi güldürdü

Gezici Araştırma Merkezi’nin "Türkiye’nin en güvenilen isimleri" araştırması 24 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla sözde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Uğur Dündar'ı parlattılar

Sözde araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en güvenilir medya isimleri sıralamasında Uğur Dündar ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya dördüncü sırada Hande Fırat, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı.

382 ismin yer aldığı listenin ilk 55’inde yer alan isimler:

Uğur Dündar, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat, Ahmet Hakan, Didem Arslan, Vahap Munyar, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Müge Anlı, Canan Karatay, Nihat Hatipoğlu, Hakan Çelik, Osman Müftüoğlu, Cem Yılmaz, İlber Ortaylı, Soner Yalçın, Ertuğrul Özkök, Orhan Gencebay, Ali Koç, Şirin Payzın, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Murat Boz, Melih Altınok, Özgür Demirtaş, Emin Çölaşan, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Seda Sayan, Volkan Konak, Tarkan, Abbas Güçlü, Erkan Tan, Abdurrahman Dilipak, Deniz Zeyrek, Emin Çapa, Hülya Avşar, Cem Seymen, Ali Ağaoğlu, Banu Avar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sıla Gençoğlu, Haluk Levent, Ayşe Arman, İhsan Eliaçık, Kerem Alkin, Ferit Şahenk, İzzetin Doğan, Serdar Turgut, Buket Aydın ve Murat Yıldırım.

55 kişiden 44'ü erkek 11'i kadın

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 55 kişilik listede 28 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sıradaİsmail Küçükkaya, dördüncü sırada yer alan Hande Fırat, beşinci sırada Ahmet Hakan halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 55 kişinin 44’ünün erkek, 11’inin ise kadın olduğu görüldü.