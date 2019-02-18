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CHP'ye yakın araştırma şirketinin 'en güvenilir medya isimleri' listesi güldürdü

Gezici Araştırma Merkezi'nin açıkladığı Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimler listesini görenler gözlerine inanamadı. Listenin başında Uğur Dündar yer alıyor. Dündar'ı Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya ve Hande Fırat takip ediyor. Yazdığı kitabı 2500 TL gibi fahiş bir fiyatla satan Yılmaz Özdil de ilk 10'da yer aldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:26
CHP'ye yakın araştırma şirketinin 'en güvenilir medya isimleri' listesi güldürdü

Gezici Araştırma Merkezi’nin "Türkiye’nin en güvenilen isimleri" araştırması 24 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla sözde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Uğur Dündar'ı parlattılar

Sözde araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en güvenilir medya isimleri sıralamasında Uğur Dündar ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya dördüncü sırada Hande Fırat, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı.

382 ismin yer aldığı listenin ilk 55’inde yer alan isimler:

Uğur Dündar, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat, Ahmet Hakan, Didem Arslan, Vahap Munyar, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Müge Anlı, Canan Karatay, Nihat Hatipoğlu, Hakan Çelik, Osman Müftüoğlu, Cem Yılmaz, İlber Ortaylı, Soner Yalçın, Ertuğrul Özkök, Orhan Gencebay, Ali Koç, Şirin Payzın, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Murat Boz, Melih Altınok, Özgür Demirtaş, Emin Çölaşan, Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Seda Sayan, Volkan Konak, Tarkan, Abbas Güçlü, Erkan Tan, Abdurrahman Dilipak, Deniz Zeyrek, Emin Çapa, Hülya Avşar, Cem Seymen, Ali Ağaoğlu, Banu Avar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sıla Gençoğlu, Haluk Levent, Ayşe Arman, İhsan Eliaçık, Kerem Alkin, Ferit Şahenk, İzzetin Doğan, Serdar Turgut, Buket Aydın ve Murat Yıldırım.

55 kişiden 44'ü erkek 11'i kadın

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 55 kişilik listede 28 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sıradaİsmail Küçükkaya, dördüncü sırada yer alan Hande Fırat, beşinci sırada Ahmet Hakan halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 55 kişinin 44’ünün erkek, 11’inin ise kadın olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:26
  1. Gezici Araştırma Merkezi
  2. Uğur Dündar
  3. Acun Ilıcalı
  4. İsmail Küçükkaya
  5. Hande Fırat
  6. Ahmet Hakan
  7. Didem Arslan
  8. Vahap Munyar
  9. Yılmaz Özdil
  10. Fatih Portakal
  11. Fatih Altaylı
  12. Canan Karatay
  13. Nihat Hatipoğlu
  14. Hakan Çelik
  15. Osman Müftüoğlu
  16. Cem Yılmaz
  17. İlber Ortaylı
  18. Soner Yalçın
  19. Ertuğrul Özkök
  20. Orhan Gencebay
  21. Ali Koç
  22. Şirin Payzın
  23. Saygı Öztürk
  24. İlker Başbuğ
  25. Murat Boz
  26. Melih Altınok
  27. Serdar Turgut
  28. Buket Aydın

YORUM YAZ

  • öncüöncü27 dk önce
    ne anket ama en güvensizler liste başında, masa başında yapılmış sözde anket
  • osmanosman46 dk önce
    siz gülmeye devam edin.
  • Yozgatlı Yozgatlı 46 dk önce
    Anketi herhalde meyhanede kendi aralarında yapmışlar
  • ayşe gülayşe gül55 dk önce
    az önce izledimgözlerime inanamadım bir güldüm sonra . komik ya .körler sağırlar birbirini ağırlamış dedim.
  • FUAT SÖYLERFUAT SÖYLER58 dk önce
    Körler Sağırlar birbirini ağırlar.Aynı zihniyetteler.Tab iki birbirlerini en güvenilir seçecekler.Ama hem Hak ,Hem Halk eminim kimin ne olduğunu çok iyi biliyordur...
  • AliAli1 sa önce
    Acunu cikar liste dogru e sizemi inanalim cahikmiyiz biz
  • hayrihayri1 sa önce
    Halk bunlara güvenseydi bunların savundugu chp iktidar olurdu :))
  • BekirBekir1 sa önce
    Kedi erisemedigi cigere mindar dermis, siz'de gülüyosunuz ayni sey
  • MuzulmezMuzulmez1 sa önce
    Bu şirketin yaptırdığı ankete güvenip, yayınlıyordunuz....
  • samisami1 sa önce
    Siz güvenirliliğinizi yitirdiyseniz bu suçu kendinizde aramanız lazım gelir.Adil tarafsız sadece HAK tan yana olmuş olsaydınız bırakın onları,milletin gönlünde zaten baştacı olurdunuz.Lakin siz güçten yana oldunuz HAK tan yana değil.
  • denizdeniz1 sa önce
    Niye sizi güldürdü ki; yobazları mı güvenilir bulsaydı halk.
  • ahmetahmet1 sa önce
    bu araştırmayı yaptıkları bölge insanının profiline göre 1. sırada KILIÇDAROĞLU ve FETULLAH çıkmalıydı:))
  • NumanNuman1 sa önce
    Yav he he. Listede ajdar, fırıldak kubi, pinokyo ve saadettin teksoy da olmalıydı.

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