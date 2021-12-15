En geç Mart’ta vakaların çoğu omicron olacak

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve Avrupa'da da vakaları artıran 'Omicron' varyantı, hızlı yayılışı sebebiyle tedirginliğe sebeb olurken Türkiye’de de 6 kişide görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın yakın takibine girdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, İngiltere’de her 2.5 günde bir ‘Omicron’ vakalarının 2’ye katlandığına işaret ederek, “2022’nin ilk çeyreğinde tüm dünyada ‘Omicron’un baskın varyant haline geleceği tahmin ediliyor. Yani ‘Delta’yı ortadan kaldırıp yerine geçecek gibi duruyor. Virüsün zayıfladığı ve mevsimsel bir hastalığa dönüşeceği yönündeki iyimser tahminler de var ancak bunun için henüz erken. Bu iyimser senaryonun yanı sıra bir de bilim çevrelerinde, ‘Bu hastalık bu kadar hızlı bulaşıyorsa üstelik aşılı olanlar arasında da hızla yayılabiliyorsa mutasyona uğrama özelliği de daha yüksek olabilir. Bu kadar hızlı bulaşan bir virüs, daha kolay mutasyona uğrayabilir ve dolayısıyla daha dirençli, daha ciddi hastalık yapan bir versiyonuna da dönüşebilir’ senaryoları da tartışılıyor” dedi.

Çocuklar arasında daha hızlı yayılacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise 'Omicron'un, 'Delta', 'Delta Plus' varyantlarından yaklaşık 4 kat daha hızlı bulaştığını belirterek, “Avrupa'da ilerlemesinin sebebi, aşılama oranlarının da yüzde 60'larda olması. Bizde de yüzde 60'larda. Omicron’un bizde yaygınlaşması, mart ayını bulabilir. Bu zaman dilimine kadar aşılanmanın tamamlanması gerekiyor" uyarısını yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise 'Omicron' varyantı ile vakalarda artış yaşanacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: “1 ay içinde baskın form haline 'Omicron' olarak devam edeceğiz gibi görünüyor. Bazı olumlu etkileri de var ama bilinmeyen yönleri de var. Olumlu etkisi, hastaneye yatış oranlarını artırmıyor, daha hafif seyrediyor ancak 4 kat daha bulaşıcı. Tedbir olarak aşıyı çok önemsiyoruz. Özellikle 1-2 hafta içinde İstanbul'da vaka sayılarında bir artış yaşanabilir. Özelikle aşısız eğitim seviyesindeki çocuklarda hızlı yayılabilir. Öldürücülüğün azalması ise bizim için sevindirici kısmı.”