Kılıçdaroğlu dikiş tutturamadı... 8 yılda 100'den fazla yönetici değiştirdi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun verdiği "değişim" mesajının ardından CHP MYK'de değişiklik gündeme geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağustos ayı başında MYK'de revizyona gitmesi beklenirken, kimlerin gidip kimlerin kalacağı ise merak konusu.

MYK'de değişiklik gerçekleşmesi halinde bu, Kılıçdaroğlu'nun 22-23 Mayıs 2010'da yapılan ve genel başkanlığa ilk kez seçildiği 33. Olağan Kurultay'dan bu yana çalışacağı 10'uncu yönetim kurulu olacak. Kılıçdaroğlu, 8 yılda 9 kez MYK değişikliğine gitti.

33. Olağan Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun atadığı MYK'de, eski Genel Sekreter Önder Sav'ın etkisi bulunuyordu. Ancak bir süre sonra Sav ile ters düşen Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2010'da MYK'de revizyona gitti.

16 ismi MYK dışında bırakan Kılıçdaroğlu, örgütü ise daha sonraki MYK'lerde sürekli görev alan Gürsel Tekin'e emanet etti.

Olağanüstü kurultay çağrısını 18 Aralık 2010'da yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni PM'nin sonrasında MYK'de köklü değişikliğe gitti.

PM ÜYESİ 60'A DÜŞÜRÜLDÜ

Kılıçdaroğlu, 2011 genel seçiminin ardından da örgütün beklentisi doğrultusunda yine MYK'de revizyon yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 2011'de yine MYK'de değişikliğe giderek yönetimin önemli bir kısmını değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde 80 olan PM üye sayısını 2012'de art arda yapılan tüzük kurultaylarıyla 60'a düşürürken, CHP 17-18 Temmuz 2012'de 34. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Bu kurultayın ardından da bir kez daha MYK yenilendi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi ve yeni MYK'yi belirledi.

100'E YAKIN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Kemal Kılıçdaroğlu 16-17 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'ın ardından yine MYK ataması yaptı. Kılıçdaroğlu, bu kurultayın ardından yapılan tüzük değişikliği kapsamında, 17 olan MYK üye sayısını 13'e düşürerek bu doğrultuda atama yaptı.

Son MYK ataması ise bu yıl şubat ayındaki 36. Olağan Kurultay'ın ardından gerçekleşti.

Bu değişikliklerle Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı döneminde 100'den fazla genel başkan yardımcısıyla çalışmış oldu.

MYK'DE FARKLI İSİMLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugüne kadar çalıştığı MYK üyeleri arasında ise çok sayıda isim yer aldı.

Önder Sav sonrasında örgütlerin teslim edildiği Gürsel Tekin, 6 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun tüm MYK'lerinde yer aldı. Tekin, 2016 ve 2018'deki olağan kurultaylarda PM'ye giremedi. Kılıçdaroğlu'nun ilk MYK'sinde parti sözcüsü olan Süheyl Batum daha sonra Kılıçdaroğlu ile ters düşerek partiden ihraç edildi.

Batum gibi 2011'deki revizyonda parti sözcüsü yapılan Birgül Ayman Güler de partiden ihraç edildi. 35. Olağan Kurultay sonrası parti sözcüsü olan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de parti yönetimi ile ters düşerek, 6 Mayıs 2017'de Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve parti sözcülüğünden istifa etti fakat milletvekilliğini sürdürdü.

8 YILDA 320 PM ÜYESİ

CHP'de kurultayın ardından en önemli organ olan PM'de seçimler de her zaman çekişmeli geçti. Her kurultayda 500'ü aşan aday PM'ye girebilmek için mücadele ederken, bir öncekine göre her seçimde listenin yarıya yakını yenilendi.

Genellikle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden adayların girdiği PM'yi çoğu zaman 10 ila 20 arasındaki isim ise delmeyi başardı.

Kılıçdaroğlu'nun ilk seçildiği 33. Olağan Kurultay'da 80 kişi olan PM sayısı daha sonraki tüzük kurultayında 60'a düşürüldü.

22 ismin yerini koruduğu 33. Olağan Kurultay'da PM seçimlerinde en fazla oyu 835'le Engin Altay aldı. Bu kurultayda, Umut Oran, Hurşit Güneş, Melda Onur, İhsan Özkes gibi isimler listede yer aldı.

Yine önemli bir bölümü değişen 34. Olağan Kurultay'da 826 oy ile Adnan Keskin ilk sırada yer aldı. Bu kurultayda Umut Oran, Şafak Pavey, Murat Karayalçın gibi isimler de PM'ye girmeyi başardı.

35. Olağan Kurultay'da Selin Sayek Böke 691'le en fazla oyu alırken, 23 isim ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin dışından PM'ye girdi.

Yine Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin delindiği ve 10 kişinin liste dışından PM'ye girmeyi başardığı 36. Olağan Kurultay'da ise Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alan isim oldu.

Eylül 2014'te yapılan CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda ise en fazla oyu 665 ile İstanbul Milletvekili İhsan Özkes aldı. Özkes, Temmuz 2015'de partiden istifa etti. Bu kurultayda da Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden 4 isim PM'ye giremedi. Bu isimler arasında Erdoğan Toprak da yer aldı. Tuncay Özkan da bu kurultayla PM ile tanışan isim oldu.

Her kurultayda yarıya yakını değişen PM'lerde yerini koruyan tek isim Haluk Koç olurken, Gürsel Tekin, 2016 ve 2018'deki olağan kurultaylarda, PM'ye giremedi. Son kurultayda ise Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekaroğlu liste dışı kaldı.