En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,78 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,035181 2,51 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 68,830694 1,84 İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,007519 1,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062336 1,72 Aura Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,477800 1,71 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,035202 1,62 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,025214 1,59 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,348444 1,53 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,057993 1,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021948 1,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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