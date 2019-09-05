En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,19 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014403 2,33 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,029311 2,19 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042414 2,09 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,021766 1,67 Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100452 1,63 İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050913 1,63 Strateji Portföy Bir. His.Sen. Fonu(HSYF) 9,345851 1,60 Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,127908 1,58 Aura Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,452898 1,52 İş Portföy İş Bank. İşt. End.His. Sen. Fonu (HSYF) 60,263876 1,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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