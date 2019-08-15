En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu15 Ağustos 2019 Perşembe 14:35
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,93 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,013535
|4,20
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,264243
|2,93
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,759572
|1,53
|Global Md Portföy İki. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,026025
|1,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,834467
|1,24
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|239,040341
|1,23
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|52,144080
|1,21
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,020388
|1,20
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,745275
|0,97
|QNB Finans Portföy Bir. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,478526
|0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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