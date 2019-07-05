0553 313 94 23

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,77 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,76 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,67 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0514610,77
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6518940,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4682130,67
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1017800,60
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0461430,57
Taaleri Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)1,3549250,56
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0518440,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1918660,51
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,2816160,50
Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,5621550,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:41
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
    1. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    2. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    3. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    4. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    5. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    6. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    7. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    8. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    9. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    10. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    11. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    12. Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen..
    13. Osmanlı döneminden kalma tarihi konak..
    14. Nevşehir Belediyespor’da 3 imza
    15. En fazla kaybettiren BES fonları
    16. Acıgöl’de uyuşturucu taciri 1 kişi..
    17. Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi..
    18. En fazla kazandıran BES fonları
    19. Kayserispor’da 7 futbolcu idmanda yoktu
    20. Seyyar piyangocu biletlerini otobüste..
    21. Şehitkamil’de öğrenciler Kur’an-ı..
    22. Ahlat’ta milli eğitim müdürleri..
    23. BES fonu istatistikleri
    24. (Özel) Denizli Garı’nın asırlık..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları..
    26. Kategorilerine göre en fazla..
    27. Bastonuyla tıkanan mazgalı temizleyen..
    28. Acı çeken buzağı elleriyle okşadı,..
    29. Jeneratör ve mazot hırsızları yakalandı
    30. TUS 2019-TUS 1 dönem ek yerleştirme..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik