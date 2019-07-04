En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 23,085729 1,70 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037186 1,57 ING Portföy Altın Fonu 0,028640 1,55 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,035362 1,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021998 1,54 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 231,925910 1,53 Deniz Port. Altın Fonu 0,032628 1,53 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,025847 1,52 İş Portföy Altın Fonu 0,028839 1,50 Garanti Portföy Altın Fonu 0,073150 1,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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