0553 313 94 23

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:27
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF23,0857291,70
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0371861,57
ING Portföy Altın Fonu0,0286401,55
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0353621,54
Fiba Portföy Altın Fonu0,0219981,54
Bizim Portföy Altın KatılımBYF231,9259101,53
Deniz Port. Altın Fonu0,0326281,53
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,0258471,52
İş Portföy Altın Fonu0,0288391,50
Garanti Portföy Altın Fonu0,0731501,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:27
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması
    1. Belçikalı turistten dilenci kadına..
    2. Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’..
    3. Jandarmanın uyuşturucu ve silahla..
    4. Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu..
    5. MHK'nın yeni başkanı belli oldu!
    6. 1 Altın, 1 gümüş madalya kazandılar
    7. CHP heyeti muhtarlarla bir araya geldi
    8. Kaymakam gıda imalathanelerini..
    9. Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor
    10. Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam..
    11. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarına..
    12. Sivasspor seçmeleri 20 Temmuz’da
    13. Balıkesir Büyükşehir’de SDS sevinci
    14. 77 yaşındaki şahıs kenevir..
    15. Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm..
    16. Aladağ'daki yurt yangını davasında karar
    17. “Elimde bir yetenek tatilim rengârenk”..
    18. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    19. TRT’den Trabzon Üniversitesi..
    20. Sivaslı sporcular Erzincan’dan..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”