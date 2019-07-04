En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu04 Temmuz 2019 Perşembe 15:27
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,085729
|1,70
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037186
|1,57
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028640
|1,55
|Ziraat Portföy Altın KatılımFonu
|0,035362
|1,54
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021998
|1,54
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|231,925910
|1,53
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032628
|1,53
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,025847
|1,52
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028839
|1,50
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,073150
|1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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