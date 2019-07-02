En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 6,36 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu02 Temmuz 2019 Salı 14:12
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,36 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,33 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,22 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,051411
|6,36
|Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101861
|6,33
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,109882
|4,22
|Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)
|0,051593
|4,06
|QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF
|36,195754
|4,01
|Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|0,075181
|3,98
|Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,587478
|3,98
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,051313
|3,76
|HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF)
|0,097702
|3,67
|İş Portföy Yönetimi BIST 30His. Sen. Yoğun BYF
|35,905234
|3,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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