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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 6,36 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

02 Temmuz 2019 Salı 14:12
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,36 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,33 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,22 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0514116,36
Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,1018616,33
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1098824,22
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0515934,06
QNB Finans Portföy Dow Jonesİst. 20 (HSY) BYF36,1957544,01
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0751813,98
Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,5874783,98
HSBC Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,0513133,76
HSBC Portföy BIST30 End. His.Sen. Fon (HSYF)0,0977023,67
İş Portföy Yönetimi BIST 30His. Sen. Yoğun BYF35,9052343,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:12
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
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