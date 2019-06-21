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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

21 Haziran 2019 Cuma 14:34
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4493872,92
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,6285812,73
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0445362,69
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0891102,62
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0149872,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1862192,04
QNB Finans Portföy Altın BYF23,1048951,88
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8456101,82
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,0231441,44
Bizim Portföy Altın KatılımBYF231,2065491,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:34
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