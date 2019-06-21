En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu21 Haziran 2019 Cuma 14:34
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,449387
|2,92
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,628581
|2,73
|İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,044536
|2,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,089110
|2,62
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014987
|2,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu
|0,186219
|2,04
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,104895
|1,88
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,845610
|1,82
|İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon
|0,023144
|1,44
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|231,206549
|1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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