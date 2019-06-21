En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 2,73 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,69 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,449387 2,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,628581 2,73 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,044536 2,69 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,089110 2,62 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014987 2,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,186219 2,04 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,104895 1,88 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,845610 1,82 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,023144 1,44 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 231,206549 1,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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