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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

14 Haziran 2019 Cuma 14:49
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,73 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0141192,52
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,4593431,86
Bizim Portföy Altın KatılımBYF227,9403551,73
QNB Finans Portföy Altın BYF22,6962881,68
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF566,3713991,48
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu6,0808291,23
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0623301,02
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0236270,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0349430,87
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu67,9914570,84


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:49
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları

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