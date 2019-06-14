En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu14 Haziran 2019 Cuma 14:49
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,73 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu
|0,014119
|2,52
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,459343
|1,86
|Bizim Portföy Altın KatılımBYF
|227,940355
|1,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,696288
|1,68
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|566,371399
|1,48
|Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,080829
|1,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062330
|1,02
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023627
|0,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,034943
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|67,991457
|0,84
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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