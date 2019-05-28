En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,55 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,46 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" ve yüzde 0,41 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,408442 0,55 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036031 0,46 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,172018 0,41 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017298 0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,570355 0,36 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,040701 0,35 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 16,281004 0,33 Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,017722 0,28 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,495327 0,27 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,829130 0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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