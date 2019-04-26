En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,72 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu26 Nisan 2019 Cuma 14:58
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,023037
|1,72
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,838693
|1,39
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,965178
|1,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|71,031048
|1,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,034987
|0,95
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|572,323051
|0,94
|İş Portföy Altın Fonu
|0,027252
|0,94
|ICBC Turkey Portföy AltınFonu
|0,024380
|0,93
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,059125
|0,93
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,020790
|0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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