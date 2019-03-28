En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 0,17 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,17 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,15 ile "Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,014365 0,17 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 1,056698 0,15 Actus Portföy 2019 YatırımDön. Değ. Fon 1,428498 0,08 Tacirler Portföy Kisa Vad.Borç. Araç. Fonu 0,036973 0,08 Perform Port. Kısa Vad. Borç.Araç. Fonu 0,017288 0,08 Atlas Port. Bir. Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,333600 0,07 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç.Fonu 0,021071 0,07 Vakıf Port. Kira Sert.(Sukuk) Katılım Fonu 0,013137 0,07 OYAK Portföy OYAKÜye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,080598 0,07 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,515819 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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