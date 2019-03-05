En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,37 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096163 2,55 İş Port. BIST Banka End. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,049581 2,37 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014498 1,86 Yapı Kredi Port. İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,019416 1,56 Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,073010 1,50 ING Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 3,843182 1,36 Atlas Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,265042 1,35 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,070165 1,26 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020001 1,23 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018889 1,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.