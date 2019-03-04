En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu04 Mart 2019 Pazartesi 15:07
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057096
|1,24
|QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF
|519,925963
|1,09
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|60,374241
|1,07
|Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)
|2,086114
|1,01
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,066663
|0,92
|Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu
|0,034117
|0,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,032175
|0,69
|İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,069294
|0,63
|TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|2,110395
|0,59
|Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu
|0,047681
|0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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