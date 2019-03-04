En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057096 1,24 QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 519,925963 1,09 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 60,374241 1,07 Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF) 2,086114 1,01 Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,066663 0,92 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,034117 0,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,032175 0,69 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,069294 0,63 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,110395 0,59 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,047681 0,58 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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