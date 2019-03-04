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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu

04 Mart 2019 Pazartesi 15:07
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,09 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0570961,24
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF519,9259631,09
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu60,3742411,07
Tacirler Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)2,0861141,01
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0666630,92
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0341170,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,0321750,69
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,0692940,63
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,1103950,59
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,0476810,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:07
  1. En fazla kazandıran yatırım fonları
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